English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆ‌ ಕೊಟ್ಟ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ನಾಯಕ ಶಾಯ್ ಹೋಪ್!

ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆ‌ ಕೊಟ್ಟ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ನಾಯಕ ಶಾಯ್ ಹೋಪ್!

ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ಈ ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ನಮ್ಮಿಂದ ಕಸಿದುಕೊಂಡಿತು. ಈ ಗೆಲುವಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು ಎಂದು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ನಾಯಕ ಶಾಯ್ ಹೋಪ್ ಮನಸಾರೆ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Mar 2, 2026, 04:17 PM IST
  • ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ & ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾರ ಚಾಣಾಕ್ಷ ಬೌಲಿಂಗ್
  • ಬಲಿಷ್ಠ ವೆಸ್ಟ್‌ ಇಂಡೀಸ್‌ ತಂಡವನ್ನ ಮಣಿಸಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಭಾರತ
  • ಸಂಜು & ಬುಮ್ರಾರ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ಮನಸಾರೆ ಹೊಗಳಿದ ಶಾಯ್ ಹೋಪ್

Trending Photos

ಆ ಒಂದು ಖುಷಿಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಿಹಿ ಹಂಚಲಿರುವ ರಶ್ಮಿಕಾ ದಂಪತಿ!.. ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಮೂರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ನದಾನ
camera icon6
Rashmika Mandanna Marriage Photo
ಆ ಒಂದು ಖುಷಿಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಿಹಿ ಹಂಚಲಿರುವ ರಶ್ಮಿಕಾ ದಂಪತಿ!.. ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಮೂರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ನದಾನ
ಮಾರ್ಚ್ 2ರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ ಶುರು: ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿದೆ!
camera icon6
Venus
ಮಾರ್ಚ್ 2ರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ ಶುರು: ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿದೆ!
ಇರಾನ್‌ ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಯ ಮಾಂಸ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟ ಗೊತ್ತೇ?
camera icon6
Iran
ಇರಾನ್‌ ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಯ ಮಾಂಸ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟ ಗೊತ್ತೇ?
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್..‌ ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಮರುಜಾರಿ! ಸಿಎಂ ಮಹತ್ವದ ಭರವಸೆ..
camera icon5
OLD PENSION SCHEME
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್..‌ ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಮರುಜಾರಿ! ಸಿಎಂ ಮಹತ್ವದ ಭರವಸೆ..
ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆ‌ ಕೊಟ್ಟ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ನಾಯಕ ಶಾಯ್ ಹೋಪ್!

Sanju Samson: ಭಾನುವಾರ (ಮಾರ್ಚ್ 1) ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಈಡೆನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಸೂಪರ್-8 ಹಂತದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡವನ್ನ 5 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾರ ಚಾಣಾಕ್ಷ ಬೌಲಿಂಗ್ ನೆರವಿನಿಂದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಅದ್ಭುತ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.

Add Zee News as a Preferred Source

ವಿಂಡೀಸ್‌ ನೀಡಿದ 196 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್ ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಆಸರೆಯಾದರು. ಕೇವಲ 50 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 97 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದ ಅವರು, ತಂಡವನ್ನ ಗೆಲುವಿನ ದಡಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಶಿಮ್ರಾನ್ ಹೆಟ್ಮೆಯರ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ನೀಡಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಭಾರೀ ದಂಡ.. ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌ಗೆ ಶಾಕ್‌ ಮೇಲೆ ಶಾಕ್‌, ಪ್ರತಿ ಆಟಗಾರನಿಗೆ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಫೈನ್‌!

ಸೋಲಿನ ಬಳಿಕ ಶಾಯ್ ಹೋಪ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು‌?

ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ನಾಯಕ ಶಾಯ್ ಹೋಪ್, ತಮ್ಮ ಸೋಲಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ಈ ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ನಮ್ಮಿಂದ ಕಸಿದುಕೊಂಡಿತು. ಈ ಗೆಲುವಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು ಎಂದು ಮನಸಾರೆ ಹೊಗಳಿದರು.

ಬುಮ್ರಾ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡಿದ್ದಾಗ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಬಹುದು. ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಹೆಟ್ಮೆಯರ್ ಅವರನ್ನ ಅವರು ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಪಂದ್ಯದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಚೇಸಿಂಗ್‌ಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಮೈದಾನ. ನಾವು ಕನಿಷ್ಠ 210-220 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಬೇರೆಯೇ ಇರುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಹೋಪ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. ನಮ್ಮ ಬೌಲರ್‌ಗಳು ಶ್ರಮವಹಿಸಿದರೂ, ಒತ್ತಡದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ನಮ್ಮತ್ತ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ವಿಫಲರಾದೆವು ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಗೆಲುವಿನ ಹೀರೋ ಸಂಜು ಅಲ್ಲ.. ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ತಿರುವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ಆಟಗಾರ!.. ಬುಮ್ರಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ?

ಬಲಿಷ್ಠ ವೆಸ್ಟ್‌ ಇಂಡೀಸ್‌ಗೆ ಸೋಲಿನ ರುಚಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಭಾರತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು, ತಂಡದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಈಗ ಇಮ್ಮಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಮುಂಬೈನ ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್‌ 5ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ 2ನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ತಂಡವನ್ನ ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾವೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಫೇವರಿಟ್ ತಂಡವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. 

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Sanju SamsonShai HopeJasprit BumrahT20 World Cup 2026Team India

Trending News