RCBಯ ಕೊಹ್ಲಿ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ.. T20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಆಟಗಾರ?

most centuries in T20 cricket history: ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಐಪಿಎಲ್ ಶತಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಸದ್ಯ ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು 47 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 8 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 9 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸೋ ಮೂಲಕ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ರಂಜಿಸಿತು. ವಿಶ್ವದ T20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕ ಬಾರಿಸಿರೋ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಯಾರು?.
ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಓಪನರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರು. ಕೇವಲ 47 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದರು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 68 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದು 10 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 10 ಬಿಗ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ 135 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗುತ್ತದೆ.
ವಿಶ್ವದ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ನ ದೈತ್ಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಅವರು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಆರ್ಸಿಬಿ ಪರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೇಲ್ 173 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಮಹತ್ತರ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 22 ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ನಂತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಒಟ್ಟು 12 ಸೆಂಚುರಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕ ಗಳಿಸಿದವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಜಮ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ ಅವರು 10 ಸೆಂಚುರಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ನಂತರ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ರಿಲೇ ರಸ್ಸೋ (Rilee Rossouw), ಸಹಿಬ್ಜಾದ್ ಫರ್ಹಾನ್ ಇವರಲ್ಲ ತಲಾ 9 ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್ ಅವರು ಪಿಎಸ್ಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೆಂಚುರಿ ಬಳಿಯೇ ಸುಳಿದೇ ಇಲ್ಲ.
T20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಲಿಸ್ಟ್
ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್- 22
ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್- 12
ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್- 10
ಡಿಕಾಕ್, ಕೊಹ್ಲಿ, ರಿಲೇ, ಫರ್ಹಾನ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ತಲಾ 9 ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
