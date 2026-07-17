Sir Garfield Sobers passes away : ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ಬೌಲಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೂರೂ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಜಗತ್ತಿನ ಏಕೈಕ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಸರ್ ಗಾರ್ಫೀಲ್ಡ್ ಸೋಬರ್ಸ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕ ಇಂದು ಅಕ್ಷರಶಃ ಅನಾಥವಾಗಿದೆ..
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದ ಮಹಾ ಮಾಂತ್ರಿಕ : ಜುಲೈ 28, 1936 ರಂದು ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಸೋಬರ್ಸ್, ಕೇವಲ 17ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಪರ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಎದುರಾಳಿ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಧೂಳೀಪಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು, ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಅಷ್ಟೇ ವಿಶಿಷ್ಟ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಒಂದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಡಗೈ ವೇಗಿಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಆಗಿ ಬೌಲ್ ಮಾಡುವ ಅದ್ಭುತ ಕಲೆ ಅವರಿಗೆ ಒಲಿದಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಚಿರತೆಯಂತಹ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಅಳಿಯದ ದಾಖಲೆಗಳು
ಅಜೇಯ 365 ರನ್ಗಳ ಮಹಾ ದಾಖಲೆ: 1958ರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಬರ್ಸ್ ಬಾರಿಸಿದ ಅಜೇಯ 365 ರನ್ ಆ ಕಾಲದ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಅತ್ಯುನ್ನತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿತ್ತು.
ಒಂದೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 6 ಸಿಕ್ಸರ್: 1968ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಓವರ್ನ ಎಲ್ಲಾ 6 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಟ್ಟಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಅವರು ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದರು.
ಅದ್ಭುತ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು: ತಮ್ಮ ಸುದೀರ್ಘ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 93 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನಾಡಿದ ಸೋಬರ್ಸ್, 57.78 ರ ಭರ್ಜರಿ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 26 ಶತಕಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ 8,032 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 235 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದರೆ, ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 109 ಕ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದರು.
ಕ್ರೀಡಾ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದ ನಾಯಕ, 'ವಿಸ್ಡನ್ ಶತಮಾನದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ' ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದ ಮತ್ತು ಐಸಿಸಿ (ICC) ಹಾಲ್ ಆಫ್ ಫೇಮ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದ ಸರ್ ಗಾರ್ಫೀಲ್ಡ್ ಸೋಬರ್ಸ್ ಅವರ ನಿಧನದಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಸುವರ್ಣ ಯುಗದ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಂಡಿಯೊಂದು ಕಳಚಿದಂತಾಗಿದೆ. ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ತೋರುತ್ತಿದ್ದ ಗಾಂಭೀರ್ಯ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಅಪ್ರತಿಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಎಂದಿಗೂ ಅಮರ..