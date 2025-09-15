Shoaib Akhtar: ದುಬೈ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ 2025 ರ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಪಂದ್ಯವು ಆಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಂತರದ ಮೈದಾನದ ವಿವಾದಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಪಂದ್ಯದ ನಂತರದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹ್ಯಾಂಡ್ಶೇಕ್ನ್ನು ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ನಿರಾಕರಿಸಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ವೇಗಿ ಶೋಯೆಬ್ ಅಖ್ತರ್ ತಮ್ಮ ನಿರಾಶೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತನ್ನು ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಭಾನುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14, 2025 ರಂದು, ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ 2025 ರ ಗುಂಪು A ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿತು. ಮೆನ್ ಇನ್ ಬ್ಲೂ ನಿಖರತೆಯಿಂದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 127/9 ಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿತು. ಭಾರತ ಕೇವಲ 15.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ, ಕೇವಲ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು.
ಆದರೆ, ಪಂದ್ಯದ ನಂತರದ ದೃಶ್ಯವು ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆಟಗಾರರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹ್ಯಾಂಡ್ಶೇಕ್ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಭಾರತೀಯ ತಂಡವು ಮೈದಾನದಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೋಣೆಗೆ ತೆರಳಿತು. ತಂಡವು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೋಣೆಯ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕ್ಲಿಪ್ಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪ್ರಸಾರವಾದವು.
ಶೋಯೆಬ್ ಅಖ್ತರ್ ಖಂಡನೆ!
ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕ್ರೀಡಾ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಶೋಯೆಬ್ ಅಖ್ತರ್ ಭಾರತದ ಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರಾಶಾದಾಯಕವೆಂದು ಕರೆದರು. "ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯ. ಇದನ್ನು ರಾಜಕೀಯಗೊಳಿಸಬೇಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಿ. ಜಗಳಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ನೀವು ಹ್ಯಾಂಡ್ಶೇಕ್ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ" ಎಂದು ಅಖ್ತರ್ ಹೇಳಿದರು. "ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಇದ್ದರೂ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ರಾಜಕೀಯವಲ್ಲ, ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋಭಾವಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯಬೇಕು" ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
Shoaib Akhtar crying over the handshake saga 😂 Same guy was chilling with Asim Munir & Afridi months back. Well done Surya – strike as deep as Nur Khan Air Base! 🔥🇮🇳 #INDvsPAK #IndianCricket #IndiaVsPakistan #aisacup2025 #indvspak2025 https://t.co/6O4XkugN8U pic.twitter.com/t9V8pCk0U8
— Gaurav (@k_gauravs) September 15, 2025
ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಭಾರತದ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಶೇಕ್ ವಿವಾದವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. "ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯ ಬಲಿಪಶುಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹ್ಯಾಂಡ್ಶೇಕ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು. "ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ದುರಂತದಿಂದ ಪೀಡಿತರಾದ ಕುಟುಂಬಗಳ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಲ್ಲುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಈ ಗೆಲುವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ನಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಯಾದವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಭಾರತದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು ಕ್ರೀಡೆಯ ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾವನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ, ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆ:
IND vs PAK ಹ್ಯಾಂಡ್ಶೇಕ್ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವು ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಛೇದನವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ, ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯಗಳು ಅಪಾರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ತೂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಆಟಗಾರರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋಭಾವದ ಜೊತೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ಸಹಾನುಭೂತಿಯಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಖ್ತರ್ ತಟಸ್ಥ, ಆಕರ್ಷಕ ವಿಧಾನವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರೆ, ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ದೇಶದ ಭಾವನೆಗೆ ಸಹಾನುಭೂತಿಯನ್ನು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದರು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯು ಮೈದಾನದ ಹೊರಗೆ ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.