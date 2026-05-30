GT vs RCB Final : ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ (IPL 2026 Final) ಮಹಾ ಸಮರಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಮೇ 31ರ ಭಾನುವಾರದಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಮೆಗಾ ಫಿನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ (GT) ತಂಡಗಳು ಕಪ್ಗಾಗಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ.. ಇದರ ನಡುವೆ ಇದೀಗ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ತಲೆ ಕೊರೆಯುತ್ತಿರುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆಟದ ವೇಳೆ ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಕಪ್ ಯಾರ ಪಾಲಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು.. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..
RCB vs GT final match prediction : ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್-1 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ GT ತಂಡವನ್ನು 92 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಅಂತರದಿಂದ ಮಣಿಸಿದ RCB ನೇರವಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಇತ್ತ, ಗುಜರಾತ್ ತಂಡವು ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್-2ರಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಳೆಯ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದ್ದು, ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಾದರೆ ವಿಜೇತರನ್ನು ಹೇಗೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿದೆ..
ಹೌದು.. ಐಪಿಎಲ್ ಅಧಿಕೃತ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮೇ 31 ರಂದು ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತರೆ 'ಮೀಸಲು ದಿನ' (Reserve Day) ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಜೂನ್ 1 ರಂದು ಪಂದ್ಯ ಎಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತಿತ್ತೋ, ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ರಿಸರ್ವ್ ಡೇ ದಿನವೂ ಮಳೆ ಬಂದರೆ, ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ಆಟವಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕನಿಷ್ಠ 5 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಡಕ್ವರ್ತ್-ಲೂಯಿಸ್ (DLS) ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ವಿಜೇತರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ 5 ಓವರ್ಗಳ ಆಟವೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಕೇವಲ ಒಂದು ಓವರ್ನ 'ಸೂಪರ್ ಓವರ್' ಮೂಲಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ : ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೇ 31 ಮತ್ತು ಜೂನ್ 1 ಎರಡೂ ದಿನಗಳೂ ಮಳೆ ಸುರಿದು, ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಆಡಿಸಲು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಅಂತ ನೀವು ಯೋಚಿಸಿಬಹುದು. ಐಪಿಎಲ್ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳನ್ನು ವಿಜೇತರು ಅಂತ ಘೋಷಿಸಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ (Points Table) ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಯಾರೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಂಡ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆಯೋ, ಆ ತಂಡವನ್ನೇ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ವಿಜೇತರೆಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಸಲ ಕಪ್ ನಮ್ದೆ : ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆಗೆ, ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವು +0.783 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನೆಟ್ ರನ್ ರೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಂ.1 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರದ್ದಾದರೆ, ಐಪಿಎಲ್ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡವನ್ನು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ "ಈ ಸಲ ಕಪ್ ನಮ್ಮದೇ" ಅಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಸಂಭ್ರಮಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಹವಾಮಾನ ವರದಿ : ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಾರ, ಮೇ 30 ರಿಂದ ಜೂನ್ 2 ರವರೆಗೆ ಗುಜರಾತ್ನಾದ್ಯಂತ ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಕೈಮೆಟ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನಕರ ಸುದ್ದಿಯಿದೆ. ಮೇ 31 ರ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನವು ಶುದ್ಧವಾಗಿರಲಿದ್ದು, ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೇವಲ 2% ಮಾತ್ರ ಇದೆ.