star wicketkeeper Ishan Kishan government job: ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರು ಫಾರ್ಮಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಧರಿಸಿ, ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದ್ದಾರೆ. ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇ ಬಿಂದಿದ್ದು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಶೇಕ್ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಸೆಲ್ಫಿ ಫೋಟೋವನ್ನು ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಇನ್ಮುಂದೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಲ್ವಾ, ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ವಾ, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದು ಎನ್ನುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಕ್ರೀಡಾ ಕೋಟಾದ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರು ಕಳೆದ 9 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆರ್ಬಿಐನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಇಶಾನ್ಗೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಪ್ರೀತಿ, ಗೌರವ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸದ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಜೊತೆ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರುವ ಆರ್ಬಿಐನಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಭಾರತದ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗಿರುವ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರು ನೀಲಿ ಶರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಧರಿಸಿ, ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಶಾನ್ ಕಿಶಾನ್ 2017ರಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಕೋಟಾದಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಬಿಐನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಂದಿನಿಂದಲೂ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಬಿಡುವು ಸಿಕ್ಕಾಗೆಲ್ಲ ಆರ್ಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಆರ್ಬಿಐನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ 18 ವರ್ಷದವನಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಅಸಧಾರಣ ಪ್ರತಿಭೆ ಗುರುತಿಸಿ ಆರ್ಬಿಐನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಇಶಾನ್ ಆರ್ಬಿಐ ಪರವಾಗಿ ಡಿ.ವೈ. ಪಾಟೀಲ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಆಡುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವರು ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ, ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚುರುಕಾಗಿ ಇರುತ್ತಾರೋ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿಯೂ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅಷ್ಟೇ ವೇಗವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಯೂ ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಹುದ್ದೆಯು ಗ್ರೇಡ್-ಎ ಮಟ್ಟದ ಹುದ್ದೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮೂಲ ವೇತನ 45,000 ರಿಂದ 49,000 ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಎಚ್ಆರ್ಎ, ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ, ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ವೇತನ 90,000 ರಿಂದ 1,15,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ 75,000 ರಿಂದ 90,000 ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ನೇರ ವೇತನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
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28 ವರ್ಷದ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ 32 ಏಕದಿನ ಮತ್ತು 55 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ 1107 ಮತ್ತು 1608 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಶಾನ್ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದರು. ಈ ವರ್ಷದ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಮೊದಲು ಇಶಾನ್ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡಿದರು. ಭಾರತ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಭಾರತ ಪರ 2 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು, 78 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪರ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2026ರ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರು ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಿ ಅನುಭವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.