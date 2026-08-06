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ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್‌ ಇನ್ಮುಂದೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಆಡಲ್ವಾ.. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ‌ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್, ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಷ್ಟು?

ಇಶಾನ್ ಆರ್‌ಬಿಐ ಪರವಾಗಿ ಡಿ.ವೈ. ಪಾಟೀಲ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಆಡುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವರು ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ, ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. 

Written ByBhimappa
Published: Aug 06, 2026, 02:27 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 02:27 PM IST
ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್‌ ಇನ್ಮುಂದೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಆಡಲ್ವಾ.. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ‌ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್, ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಷ್ಟು?

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್‌ ಇನ್ಮುಂದೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಆಡಲ್ವಾ.. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ‌ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್, ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಷ್ಟು?
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