ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಯಾವುದು? ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಹಿಂದೆ ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ (ಮೊಟೆರಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ) ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಇದನ್ನ ನವೀಕರಣದ ನಂತರ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Feb 27, 2026, 07:05 PM IST
  • ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?
  • ಗುಜರಾತ್‌ನ ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ
  • ಬರೋಬ್ಬರಿ 132,000 ಆಸನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ

ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಯಾವುದು? ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

Worlds largest cricket stadium: ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಎಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧರ್ಮದಷ್ಟೇ ಭಾವನೆ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳು, ಯುವಕರು, ವೃದ್ಧರು ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಮಾರುಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಾತರದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಗಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳವರೆಗೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣವೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಭಾರತದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. 

ಆಂಗ್ಲರು ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಜನಕರಾದರೂ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಆಟದ ಮೇಲಿನ ಕ್ರೇಜ್ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಆಟವನ್ನ ಅಪಾರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ಸಾಹವಿಲ್ಲದವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೇಜ್ ಇರುವ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಇರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಆ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 World Cup 2026: ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದು ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಆರ್ಶ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್..!

ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಯಾವುದು? 

ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ. ಅದುವೇ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ. ಈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವು ಗುಜರಾತ್‌ನ ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನ ಮೊಟೆರಾದಲ್ಲಿದೆ. 49,000 ಆಸನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಈ ಸ್ಟೇಡಿಯಂಅನ್ನ 1982ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ 2020ರಲ್ಲಿ ಇದರ ನವೀಕರಣವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ  ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತು. ಬರೋಬ್ಬರಿ 132,000 ಆಸನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಅನ್ನೋ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.

ಈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿದ್ದ ಹೆಸರೇನು?

ಹಿಂದೆ ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ (Motera Stadium) ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಇದನ್ನ ನವೀಕರಣದ ನಂತರ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Ranji Trophy Final: ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳಸಿದ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಸಿಎಂ ಓಮರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ..!

ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಒಟ್ಟು ಆಸನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಷ್ಟು? 

ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿದಾಗ ಇದು ಸುಮಾರು 49,000 ಜನರ ಆಸನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ನವೀಕರಣದ ಬಳಿಕ ಇದರ ಆಸನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ 132,000ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. 

ಭಾರತದ 2ನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಯಾವುದು? 

ಭಾರತದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ನವೀಕರಣಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವಾಗಿತ್ತು.

