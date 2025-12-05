English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ರಿಸರ್ವ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್‌.. ಅಥವಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿಗೆ ನೀರು ತಂದುಕೊಡುವ ಆಟಗಾರನ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ, 11 ಆಟಗಾರರು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ 12 ನೇ ಆಟಗಾರ ಮೀಸಲು ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ನೀರು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. 12 ನೇ ಆಟಗಾರನು ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Dec 5, 2025, 06:23 PM IST
ರಿಸರ್ವ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್‌.. ಅಥವಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿಗೆ ನೀರು ತಂದುಕೊಡುವ ಆಟಗಾರನ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

Reserve players salary: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರನೊಬ್ಬ ಸುಸ್ತಾದಾಗ ಅಥವಾ ಓವರ್ ಮುಗಿದಾಗ, ವಾಟರ್‌ ಬಾಯ್‌ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಓಡುವುದನ್ನು ನೀವು ಹಲವು ಬಾರಿ ನೋಡಿರಬಹುದು. ಈ ವಾಟರ್ ಬಾಯ್ ಕೇವಲ ಸುತ್ತಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮಾಷೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಈ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಭಾರಿ ಸಂಬಳ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಹೌದು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ 12 ನೇ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಬಿಸಿಸಿಐ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಶುಲ್ಕಗಳು

ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ಬಿಸಿಸಿಐನಿಂದ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ: ಎ+, ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಗ್ರೇಡ್. ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಶುಲ್ಕ ₹1.5 ಮಿಲಿಯನ್, ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ₹6 ಮಿಲಿಯನ್ ಮತ್ತು ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ₹3 ಮಿಲಿಯನ್. ಆದರೆ, ಆಡುವ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಅವರಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಭತ್ಯೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಸಿಸಿಐ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಭತ್ಯೆ ದಿನಕ್ಕೆ ₹30,000 ರಿಂದ ₹50,000 ವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು. ಮಂಡಳಿಯು ಪ್ರಯಾಣ, ಹೋಟೆಲ್ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಸಹ ಭರಿಸುತ್ತದೆ.

ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಗಳು ಹೇಗೆ? 
ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ, ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅವರ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಟಗಾರನು ಆಡಲಿ ಅಥವಾ ಆಡದಿರಲಿ, ಇಡೀ ಋತುವಿಗೆ ಸ್ಥಿರ ವೇತನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರ ₹5 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಐಪಿಎಲ್ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಋತುವಿಗೆ ಬೆಂಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಇನ್ನೂ ಅದೇ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್: 
ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಅಥವಾ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಂತಹ ದೇಶೀಯ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ, 12 ನೇ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಸಹ ಹಣ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಾಸರಿ, ಅವರು ದಿನಕ್ಕೆ 25,000 ರಿಂದ 35,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. 

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

