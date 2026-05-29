ಮುಂಬೈ: ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ 15 ವರ್ಷದ ಯುವ ಆಟಗಾರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸುನಾಮಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 29 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 12 ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ 97 ರನ್** ಚಚ್ಚಿದ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ತಂಡವನ್ನು ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 2 ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನ ಹಲವು ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಧೂಳೀಪಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿರುವ ಅವರು ಒಟ್ಟು 65 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದ ‘ಯುನಿವರ್ಸ್ ಬಾಸ್’ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಅವರ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದು ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ, ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಅವರಂತಹ ವಿಶ್ವದ ದಂತಕಥೆ ಬೌಲರ್ಗಳ ಮಾರಕ ಎಸೆತಗಳನ್ನು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೌಂಡರಿ ದಾಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಬಾರಿಸಲು ಅವರ ವಿಶೇಷ ಬ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ವೈಭವ್ ಅವರಿಗಾಗಿಯೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾದ 'ಎಸ್ಎಸ್' ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಲೋ ಬ್ಯಾಟ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಚೆಂಡು ಬ್ಯಾಟ್ಗೆ ತಗುಲಿದ ತಕ್ಷಣ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಚಿಮ್ಮುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟನ್ನು ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿದರೆ, ವೈಭವ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಕವರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಎರಡು ಬಾರಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದೇ ಕೋಚ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ವೈಭವ್ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿ ಅತ್ಯಂತ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿದ್ದು, ಪಾದಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಬಳಸದಿದ್ದರೂ ಚೆಂಡನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತಾರೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಹಾಗೂ ಲೆಂಗ್ತ್ ಬಾಲ್ಗಳನ್ನು ಇವರು ಸುಲಭವಾಗಿ ದಂಡಿಸುತ್ತಾರೆ.
15 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ದರೂ ವೈಭವ್ ಅವರ ತೋಳು ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳ ಸ್ನಾಯುಗಳು ತುಂಬಾ ಬಲವಾಗಿದ್ದು, ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಶಾಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯಲು ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ಬೌಲರ್ ಇರಲಿ, ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ. ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ನಾನು ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ನನ್ನ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ತಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿನ ರಹಸ್ಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ದಾಖಲೆಯ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು:
ಒಟ್ಟು ರನ್: 680 ರನ್
ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್: 242.86
ಒಟ್ಟು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು: 65
ಗಳಿಸಿದ 680 ರನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 610 ರನ್ಗಳು ಕೇವಲ ಫೋರ್ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಬಂದಿರುವುದು ಅವರ ಮಾರಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.