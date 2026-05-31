ಅಹಮದಾಬಾದ್: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನ ಬಿಲಿಯನೇರ್ ಲೀಗ್ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿಯಾಗಿರುವ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ನ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಮುಗಿದಿದೆ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಣಾಹಣಿಗೆ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ಭವ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ವಿಜೇತರು ಯಾರು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಮಾಡಿದೆ.
ಈ ಬಾರಿಯ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವು ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದೆ. ಆರ್ಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಿಗೂ ಇದು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್ ಮುಕುಟ ಧರಿಸುವ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವು ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಭಾಜನವಾಗಲಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಮಾತ್ರ ಸತತವಾಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈಗ ಆರ್ಸಿಬಿ ಆ ಭವ್ಯ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರಲು ತುದಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ.
— IndianPremierLeague (@IPL) May 31, 2026
ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ನ ವಿಜೇತ ತಂಡವು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮಿನುಗುವ ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂದೇಶವಿದೆ. ಟ್ರೋಫಿಯ ಮೇಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣಾಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರ ಪ್ರತಿಭಾ ಅವಸರ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿಹಿ ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಭಾಷೆಯಾದ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸಾಲಿನ ಸರಳ 'ಅರ್ಥ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಂಧಿಸುವ ಸ್ಥಳ' ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಟ್ರೋಫಿಯ ಮೇಲಿನ ಸಾಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯವೂ ಹೌದು.
2008 ರಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಸಿಐ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಭಾರತ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವದ ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಇದರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಆರಂಭದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ (2008, 2009 ಮತ್ತು 2010) ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿಯ ವಿನ್ಯಾಸವು ಇಂದಿನಂತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಭಾರತದ ನಕ್ಷೆಯ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, 2011 ರಲ್ಲಿ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ತಾರಾಪಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಆಧುನಿಕ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡಲು ಬಿಸಿಸಿಐ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರುರೂಪಿಸಿತು. ಸುಂದರವಾದ ಕಪ್ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಅದೇ ವಿನ್ಯಾಸದ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನೇ 2011 ರಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ (2026) ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇಂದು ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ರೋಮಾಂಚಕ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಯದ ಮಾಲೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ಇಡೀ ಕ್ರೀಡಾಲೋಕ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದೆ.