ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವೇಳೆ ಜೂಮ್ ಮಾಡಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರನನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ ಪತ್ನಿ..! ಮುಂದೆ ಏನಾಯ್ತು..?

ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ರೀಯಲ್ ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ದೇವಿಶಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.2026 ರ ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಭಾಗವಾಗಿ ಮುಂಬೈನ ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯೊಂದು ಈಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಫೆಬ್ರವರಿ 7 ರ ಶನಿವಾರದಂದು ನಡೆದ ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದರು.ಇದೆ ವೇಳೆ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮಿನಿಂದ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಗಮನಕೊಟ್ಟು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು.ಇದೆ ವೇಳೆ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅವರ ಪತ್ನಿ ದೇವಿಶಾ, ಜೂಮ್ ಇನ್ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾದೊಂದಿಗೆ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ನನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾಳೆ.
Surya Kumar Yadav's wife caught him in 4K watching Nora Fatehi's dance performance at the opening ceremony. Hilarious reactions from Ishan Kishan and Arshdeep Singh! 😃 pic.twitter.com/EopH7WvOez
ದೇವಿಶಾ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತೋರಿಸಿ ನಂತರ ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೋಣೆಯತ್ತ ತಿರುಗಿಸಿದರು.ಆ ವೇಳೆ ಸೂರ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಸಹ ಬಹಳ ಜೋಶ್ ನಲ್ಲಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತು.ಆಗ ದೇವಿಶಾ ತನ್ನನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ತಕ್ಷಣ ತಮ್ಮ ವರಸೆಯನ್ನು ಬದಲಿಸಿದರು.ಇಡೀ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಪಕ್ಕದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಮತ್ತು ವೇಗಿ ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ನಗು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.ಈ ದೃಶ್ಯ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ವಿಶ್ವಕಪ್ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಭಾಗವಾಗಿ, ಜನಪ್ರಿಯ ಗಾಯಕ ಬಾದ್ಶಾ ಮತ್ತು ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ರಂಜಿಸಿದರೆ. ಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಯ್ ಶಾ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. 20 ದೇಶಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿತು.ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಈ ವೀಡಿಯೊ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಮನರಂಜನೆಯನ್ನು ನೀಡಿತು.