IPL 2026 Qualifier 1: ಇಂದಿನ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್-1 ಪಂದ್ಯ ಆರ್ಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅತ್ತ ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯ ನೋಡಲು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತುರದಲ್ಲಿದ್ದು, ಯಾವ ತಂಡ ಫೈನಲ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಂದು ನೋಡಲು ತುದಿಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾದು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಂದು ಮಳೆ ಬಂದು ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?
RCB vs GT: 2026 ರ ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿ (IPL 2026) ಕೊನೆಗೂ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಅತ್ತ ಫೈನಲ್ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಂಡಗಳು ಇರಲಿವೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಕಾತುರದಲ್ಲಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಐಪಿಎಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್-1 ಪಂದ್ಯ ಇಂದು ಜರುಗಲಿದೆ. ಅತ್ತ ಆರ್ಸಿಬಿ (RCB) ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ (GT) ನಡುವೆ ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯ ಇಂದು ಧರ್ಮಶಾಲದ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸದ್ಯ ಧರ್ಮಶಾಲದಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೊಂಚ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣದಂತಿದ್ದು, ಒಂದು ವೇಳೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್-1 ಪಂದ್ಯ (Qualifier 1 Match) ರದ್ದಾದರೆ ಐಪಿಎಲ್ ಫೈನಲ್ ಟಿಕೆಟ್ (IPL Final) ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದ್ದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.
ಸಹಜವಾಗಿ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದರೂ ಮಳೆ ಬರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಅದೇ ರೀತಿ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ವೇಳೆಯೂ ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಮಳೆ ಬಂದಿದೆ. ಪಂದ್ಯಗಳೂ ರದ್ದಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇಂದಿನ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್-1 ಪಂದ್ಯ ಎರಡು ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆರ್ಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ, ರನ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲೆರಡು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಯಾವ ತಂಡ ಫೈನಲ್ಗೆ ಹೋಗಬಹುದು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್?
ಈಗಾಗಲೇ ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮುಗಿದಿದೆ. ಈ ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ 14 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, 9 ಗೆಲುವುಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ 18 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಆರ್ಸಿಬಿ ರನ್ರೇಟ್ +0.783 ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಕೂಡಾ 9 ಗೆಲುವುಗಳೊಂದಿಗೆ 18 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದರೂ, ನೆಟ್ ರನ್ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಹೊಂದಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಕ್ರಮವಾಗಿ 3ನೇ ಮತ್ತು 4ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಾದರೆ ಫೈನಲ್ ಹೋಗೋರು ಯಾರು?
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಾದ್ರೆ, ಮುಂದಿನ ತೀರ್ಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸೋದು ಸಹಜ. ಆದ್ರೆ ಐಪಿಎಲ್ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್-1 ರಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕಾರಣ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ರದ್ದಾದರೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೋ, ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ -1 ರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಡ್ರಾ ಆದ್ರೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ನೇರವಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ನ ದುರಾದೃಷ್ಟವೆಂದರೂ ತಪ್ಪಾಗದು.
ಧರ್ಮಶಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ?
ಧರ್ಮಶಾಲದಲ್ಲಿ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣವಿದೆ. ಇನ್ನು ಸಂಜೆ ವೇಳೆಗೆ ಮಳೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಇರುವುದರಿಂದ ಸದ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ.