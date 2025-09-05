Asia Cup ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಯಾವಾಗ? ಯಾರ ವಿರುದ್ಧ... ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ..? ಇಲ್ಲಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್‌ ಡೀಟೇಲ್ಸ್‌

Team India Asia Cup match: ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ 2025 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ತಂಡವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10 ರಂದು ತನ್ನ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಭಾರತವು ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ದುಬೈನ ಐಸಿಸಿ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಅಭ್ಯಾಸ ಅವಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ 2025 ಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಅಂತಿಮ ಹಂತವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ.
ಸಂಜೆ 6 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 9 ರವರೆಗಿನ ಈ ತರಬೇತಿಯು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಮೊದಲು ತಂಡದ ಮೊದಲ ಸಾಮೂಹಿಕ ತಾಲೀಮು ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಈ ಬಾರಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತಾ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (ಬಿಸಿಸಿಐ) ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಯಾನದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಅವಧಿಗಳಿಗಾಗಿ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಭಾರತ ತಂಡವು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ಯುಎಇಗೆ ತೆರಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಈಗಾಗಲೇ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯ ತರಬೇತುದಾರ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ಮುಂಬೈನಿಂದ ದುಬೈ ತಲುಪಲಿದ್ದಾರೆ.
ಉಪನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಲಿದ್ದಾರೆ. ಆಟಗಾರರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ವಿವಿಧ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಲಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆಯೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿವೆ.
ಭಾರತದ ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ:
ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9 ಮಂಗಳವಾರ ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಭಾರತ ತಂಡವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10 ರ ಬುಧವಾರ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಆತಿಥೇಯ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಇದರ ನಂತರ, ತಂಡವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 ರ ಭಾನುವಾರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಎದುರಾಳಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19 ರಂದು ಓಮನ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಇದರ ನಂತರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 20 ರಿಂದ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿವೆ.
ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ಗಾಗಿ ಭಾರತದ ತಂಡ:
ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ (ನಾಯಕ), ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ (ಉಪನಾಯಕ), ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ಶಿವಂ ದುಬೆ, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್, ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಜಸ್ಪ್ರಿತ್ ಬುಮ್ರಾ, ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ, ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್.
ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಬೈ ಆಟಗಾರರು: ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್, ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್, ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ ಮತ್ತು ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್.
ಗುಂಪು ಎ- ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಯುಎಇ, ಓಮನ್
ಗುಂಪು ಬಿ- ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ
ಭಾರತದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ:
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10, ಭಾರತ vs ಯುಎಇ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14, ಭಾರತ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19, ಭಾರತ vs ಓಮನ್
ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ 2025 ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ:
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9: ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ vs ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10: ಭಾರತ vs ಯುಎಇ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11: ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ vs ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ vs ಓಮನ್
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13: ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ vs ಶ್ರೀಲಂಕಾ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14: ಭಾರತ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15: ಶ್ರೀಲಂಕಾ vs ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15: ಯುಎಇ vs ಓಮನ್
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16: ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ vs ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ vs ಯುಎಇ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18: ಶ್ರೀಲಂಕಾ vs ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19: ಭಾರತ vs ಓಮನ್
ಸೂಪರ್ ಫೋರ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಹೀಗಿದೆ:
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 20, ಬಿ 1 vs ಬಿ 2
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21, ಎ 1 vs ಎ 2
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23, ಎ 2 vs ಬಿ 1
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24, ಎ 1 vs ಬಿ2
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25, ಎ2 vs ಬಿ2
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26, ಎ1 vs ಬಿ1
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28, ಫೈನಲ್