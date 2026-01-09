English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಅಲ್ವಂತೆ.. RCB ಹೊಸ ಅಡ್ಡಾ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ, ತವರು ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯೋದು ಎಲ್ಲಿ?

ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಅಲ್ವಂತೆ.. RCB ಹೊಸ ಅಡ್ಡಾ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ, ತವರು ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯೋದು ಎಲ್ಲಿ?

ಐಪಿಎಲ್‌ ಪಂದ್ಯಗಳು ಇದೇ ಮಾರ್ಚ್‌ನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಹತ್ತು ಟೀಮ್‌ಗಳು ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸಲಿವೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 9, 2026, 06:21 PM IST
  • ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿರುವ ತಂಡಗಳು
  • ಚೊಚ್ಚಲ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದ ಸಂತಸದಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಅನುಭವ
  • ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ತವರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್‌ ಮಾಡುತ್ತಾ..?

Trending Photos

Toxic ಟೀಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಶ್‌ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಟ್ಯಾಟೂ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೆ..? ಅದರಲ್ಲೇ ಅಡಗಿದೆ ಚಿತ್ರದ ನಿಗೂಢತೆ
camera icon5
Yash
Toxic ಟೀಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಶ್‌ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಟ್ಯಾಟೂ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೆ..? ಅದರಲ್ಲೇ ಅಡಗಿದೆ ಚಿತ್ರದ ನಿಗೂಢತೆ
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ 5 ಸುಂದರಿಯಲ್ಲಿ ಈಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಭಾವನೆ..! ಹತ್ ಹತ್ರ ಯಶ್‌ನೂ ಮೀರಿಸ್ತಾಳೆ ಈ ಚೆಲುವೆ
camera icon6
KIARA ADVANI
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ 5 ಸುಂದರಿಯಲ್ಲಿ ಈಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಭಾವನೆ..! ಹತ್ ಹತ್ರ ಯಶ್‌ನೂ ಮೀರಿಸ್ತಾಳೆ ಈ ಚೆಲುವೆ
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಗ್ರ್ಯಾಚುಟಿ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ..!
camera icon5
central govt gratuity
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಗ್ರ್ಯಾಚುಟಿ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ..!
WPL 2026 ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಕೌಂಟ್‌ಡೌಟ್.. ಹೊಸ ಹರ್ಷ, ಹೊಸ ಟ್ರೋಫಿ, ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಕಾಳಗಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾದ ನಾಯಕಿಯರು!
camera icon5
WPL 2026 ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಕೌಂಟ್‌ಡೌಟ್.. ಹೊಸ ಹರ್ಷ, ಹೊಸ ಟ್ರೋಫಿ, ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಕಾಳಗಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾದ ನಾಯಕಿಯರು!
ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಅಲ್ವಂತೆ.. RCB ಹೊಸ ಅಡ್ಡಾ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ, ತವರು ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯೋದು ಎಲ್ಲಿ?

2026ರ ಐಪಿಎಲ್‌ ಸೀಸನ್‌ 19ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ವೊಂದು ಬರಸಿಡಿಲಂತೆ ಬಡಿದಿದೆ. ಆರ್‌ಸಿಬಿಯ ಭದ್ರ ಕೋಟೆಯಾಗಿದ್ದ ಸಿಲಿಕಾನ್‌ ಸಿಟಿಯ ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ತೀರ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತನ್ನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯು ತನ್ನ ತವರು ನೆಲದ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು ಇಚ್ಚಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಚೊಚ್ಚಲ ಟ್ರೋಫಿಯ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ದುರ್ಘಟನೆ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನೋವು ಹಾಗೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತವರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್‌ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಸದ್ಯ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದ ರಾಜಧಾನಿ ರಾಯ್‌ಪುರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೇ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಇಂದೋರ್ ಮೈದಾನವನ್ನು ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆಯಂತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಯ್‌ಪುರ ಮೇಲೆ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣು ಇಟ್ಟಿದೆಯಂತೆ. 2008 ರಿಂದಲೂ ಆರ್‌ಸಿಬಿಗೆ ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಮೈದಾನವೇ ಅದೃಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಇಂದೋರ್‌ ಅಥವಾ ರಾಯ್‌ಪುರ ಆಯ್ಕೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.      

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತಿಲಕ್‌ ವರ್ಮಾ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಆಡೋದೇ ಇಲ್ವಾ.. ಯಂಗ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಇಂಜುರಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೋಚ್‌ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ!    

ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯು ತಮ್ಮ ತವರಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಸಂಸ್ಥೆ (ಕೆಎಸ್‌ಸಿಎ) ಜೊತೆ ಯಾವುದೇ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅನುಮಾನಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಗೊಂಡಿವೆ. ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ರಾಜಸ್ತಾನ್‌ ರಾಯಲ್ಸ್‌ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್‌ ಮಾಡುವ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಜತೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಗೆದ್ದೇ ಇಲ್ಲ.. ಇದುವರೆಗೂ ಭಾರತ ಎಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

RCB home matchesRCB vs CSKRCB teamrcb home ground 2026rcb new owner name 2026

Trending News