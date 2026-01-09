ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಅಲ್ವಂತೆ.. RCB ಹೊಸ ಅಡ್ಡಾ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ, ತವರು ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯೋದು ಎಲ್ಲಿ?

2026ರ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ 19ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ವೊಂದು ಬರಸಿಡಿಲಂತೆ ಬಡಿದಿದೆ. ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಭದ್ರ ಕೋಟೆಯಾಗಿದ್ದ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯ ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ತೀರ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಆರ್ಸಿಬಿ ತನ್ನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯು ತನ್ನ ತವರು ನೆಲದ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು ಇಚ್ಚಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಚೊಚ್ಚಲ ಟ್ರೋಫಿಯ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ದುರ್ಘಟನೆ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನೋವು ಹಾಗೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತವರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸದ್ಯ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ರಾಜಧಾನಿ ರಾಯ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೇ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಇಂದೋರ್ ಮೈದಾನವನ್ನು ಆರ್ಸಿಬಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆಯಂತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಯ್ಪುರ ಮೇಲೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣು ಇಟ್ಟಿದೆಯಂತೆ. 2008 ರಿಂದಲೂ ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಮೈದಾನವೇ ಅದೃಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಇಂದೋರ್ ಅಥವಾ ರಾಯ್ಪುರ ಆಯ್ಕೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡೋದೇ ಇಲ್ವಾ.. ಯಂಗ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಇಂಜುರಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೋಚ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ!
ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯು ತಮ್ಮ ತವರಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ (ಕೆಎಸ್ಸಿಎ) ಜೊತೆ ಯಾವುದೇ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅನುಮಾನಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಗೊಂಡಿವೆ. ಆರ್ಸಿಬಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ರಾಜಸ್ತಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜತೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಗೆದ್ದೇ ಇಲ್ಲ.. ಇದುವರೆಗೂ ಭಾರತ ಎಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?