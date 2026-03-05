most fours in ICC Mens T20 World Cup: ಮಹತ್ವದ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಡುವೆ ಮೊದಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಣಾಹಣಿ ನಡೆದಿದ್ದು ಫೈನಲ್ಗೆ ಕಿವೀಸ್ ಪಡೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿದೆ. ಚೋಕರ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದಲೇ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದವರು ಫಿನ್ ಅಲೆನ್ ಆದ್ರೆ, ಅದರಂತೆ ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್?.
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಓಪನರ್ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ವೇಗದ ಶತಕದೊಂದಿಗೆ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದವರ ಪೈಕಿ ಫಿನ್ ಅಲೆನ್ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಬಿಗ್ ಹಿಟ್ಟರ್ ಶಿಮ್ರಾನ್ ಹೆಟ್ಮೆರ್ ಅವರು 19 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಫಿನ್ ಅಲೆನ್ 20 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಅದರಂತೆ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದವರು ಯಾರು ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಓಪನರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಓಪನರ್ ಸಾಹಿಬ್ಜಾದ್ ಫರ್ಹಾನ್ (Sahibzada Farhan) ಸದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಿಬ್ಜಾದ್ ಫರ್ಹಾನ್ ಅವರು ಒಟ್ಟು 6 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಿಂದ 383 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 37 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್, ಬೌಂಡರಿಗಳಿಂದಲೇ 88 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದ ಫಿನ್.. 33 ಬಾಲ್ಗೆ ಸೆಂಚುರಿಯ ವೈಭೋಗ ಹೇಗಿತ್ತು?
ಸಾಹಿಬ್ಜಾದ್ ಫರ್ಹಾನ್ ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೇ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡದ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಬ್ರಿಯಾನ್ ಬೆನೆಟ್ (Brian Bennett) ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಒಟ್ಟು 32 ಫೋರ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ನಾಯಕ ಐಡೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ರಮ್ 32 ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಟಿಮ್ ಸಿಫರ್ಟ್ 32 ಫೋರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಭಾರತದ ಓಪನರ್ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರು 25 ಬೌಂಡರಿಗಳಿಂದ 5ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಫಿನ್ ಅಲೆನ್ ಅವರ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟರ್ ಟಿಮ್ ಸಿಫರ್ಟ್ 32 ಫೋರ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದು ಇದರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಆಗಬಹುದು. ಇನ್ನು ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ಗೆ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ನೀಡಿದರೆ ಮುಂದಿನ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 20 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿದ ಫಿನ್ ಅಲೆನ್.. ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹರಿಣಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಜಯಭೇರಿ!