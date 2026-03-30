CSK ವಿರುದ್ಧ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಂತಹ IPL ಟೀಮ್‌ ಯಾವುದು.. ಆರ್‌ಸಿಬಿನಾ ಅಥವಾ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ ತಂಡನಾ..?

ಇಂಡಿಯನ್‌ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ಆಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಇದು ಡಮ್ಮಿ ಆಗೋಗಿದೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Mar 30, 2026, 11:36 PM IST
MI vs KKR : ರೋಹಿತ್‌ ಕೇವಲ 11 ರನ್‌ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಸಾಕು IPL ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ದಾಖಲಾಗುತ್ತೆ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ..!
camera icon6
Rohit Sharma
MI vs KKR : ರೋಹಿತ್‌ ಕೇವಲ 11 ರನ್‌ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಸಾಕು IPL ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ದಾಖಲಾಗುತ್ತೆ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ..!
ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಚ್ಚಲ್ಲ.. ಇಂತಹವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಡದೇ ಕಾಡುತ್ತವೆ..! ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕಾರಣವಿದೆ
camera icon7
Mosquito bite
ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಚ್ಚಲ್ಲ.. ಇಂತಹವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಡದೇ ಕಾಡುತ್ತವೆ..! ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕಾರಣವಿದೆ
RCB vs SRH ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಅಮೂಲ್ಯ ಕ್ಷಣ ನೀವು ನೋಡಿಯೇ ಇಲ್ಲ.. ಕೊಹ್ಲಿ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್‌ ಕಿಸ್‌ಗೆ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಶಾಕ್‌..!
camera icon8
RCB vs SRH ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಅಮೂಲ್ಯ ಕ್ಷಣ ನೀವು ನೋಡಿಯೇ ಇಲ್ಲ.. ಕೊಹ್ಲಿ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್‌ ಕಿಸ್‌ಗೆ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಶಾಕ್‌..!
Summer Drinks: ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಅನಾನಸ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ?
camera icon6
Pineapple Juice
Summer Drinks: ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಅನಾನಸ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ?
IPL 2026 RR vs CSK: IPLನ 19ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ 3ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್‌ ತಂಡದ ಬಿರುಸಿನ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ದಾಳಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ಧೂಳೀಪಟ ಅಗಿದೆ. ಗುವಾಹಟಿಯ ಬರ್ಸಪಾರ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದ ರಾಜಸ್ತಾನ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿತು. ರಾಜಸ್ತಾನ್‌ ಬೌಲರ್‌ಗಳ ದಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ ಚೆನ್ನೈ 19.4 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 127 ರನ್‌ಗೆ ಅಲೌಟ್‌ ಆಯಿತು. ಈ ಸುಲಭ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಆರ್‌ಆರ್‌ ಕೇವಲ 12.1 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 2 ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 128 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ಗೆಲುವು ಪಡೆಯಿತು. ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಚೆನ್ನೈ ವಿರುದ್ಧ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದ ಟೀಮ್‌ ಯಾವುದು?. 

ಬರ್ಸಪಾರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ರಿಯಾನ್‌ ಪರಾಗ್‌ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌‌ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ಬೇಗನೆ ಆಟ ಮುಗಿಸಿತು. ಓಪನರ್‌ಗಳಾದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ ಮತ್ತು ಋತುರಾಜ್‌ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭವೇನು ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ.‌ ಇಬ್ಬರು ತಲಾ 6 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಔಟಾದರು. ಚೆನ್ನೈ ಟೀಮ್‌ 19.4 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 127 ರನ್‌ಗೆ ಆಲೌಟ್‌ ಆಯಿತು. 

ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್‌ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಈವರೆಗೂ ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ತಂಡದ ಜೊತೆ ಆಡಿರುವ ಐಪಿಎಲ್‌ ತಂಡಗಳ ಪೈಕಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಿರುವ ಟೀಮ್‌ ಯಾವುದು. ಅಂದರೆ ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ತಂಡ ಯಾವುದು. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ಎಂದರೆ ತಪ್ಪು ಆಗುತ್ತದೆ. ಚೆನ್ನೈ ವಿರುದ್ಧ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ತಂಡ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ ಆಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: CSK ಒಬ್ಬರಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರಲ್ಲ ಬರೋಬ್ಬರಿ 7 ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್‌ ಸಿಂಗಲ್‌ ಡಿಜಿಟ್‌ಗೆ ಔಟ್‌.. IPL ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಭಾರೀ ಅವಮಾನ!

ಹೌದು ಇದುವರೆಗೂ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ ತಂಡ ಒಟ್ಟು 21 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ಗಳಿಸಿದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವ ತಂಡ ಎಂದರೆ, ಅದು ಪಂಜಾಬ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್‌ ಆಗಿದೆ. ಈ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ತಲಾ 16 ಬಾರಿ ಗೆಲುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡ ಇದೆ. ಚೆನ್ನೈ ವಿರುದ್ಧ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡ ಒಟ್ಟು 13 ಸಲ ಗೆಲುವು ಪಡೆದಿದೆ. ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್‌ ತಂಡ 12 ಹಾಗೂ ಕೆಕೆಆರ್‌ ಟೀಮ್‌ 11 ಬಾರಿ ಚೆನ್ನೈ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಪಡೆದಿವೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ‌6, 6, 6, 6, 6; ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬ್ಯಾಕ್‌ ಟು ಬ್ಯಾಕ್‌ ಸಿಕ್ಸ್.. ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಬಾಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿನ ಅರ್ಧಶತಕ!

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

