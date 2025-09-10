12 ಬೌಂಡರಿ... 6 ಸಿಕ್ಸರ್‌; ಟಿ20 ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್​​ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 200 ರನ್‌ ದಾಟಿದ ಏಕೈಕ ತಂಡ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?

Only team to cross 200 runs in T20 Asia Cup: ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಏಷ್ಯಾದ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ, ಇದನ್ನು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಾಗಿ ಆಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ 2016 ರಿಂದ, ಈ ಸ್ವರೂಪವು ಟಿ20 ಮತ್ತು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳೆರಡನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿದೆ.
ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ 2025 ಅನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9 ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28, 2025 ರವರೆಗೆ ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು 8 ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 5 ಪೂರ್ಣ ಸಮಯದ ಎಸಿಸಿ ಸದಸ್ಯರು, ಮತ್ತು ಮೂರು ತಂಡಗಳು (ಒಮಾನ್, ಯುಎಇ ಮತ್ತು ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್) 2024 ರ ಎಸಿಸಿ ಪುರುಷರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಮೂರು ತಂಡಗಳಾಗಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿವೆ.
ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಟಿ20 ಅಥವಾ ಏಕದಿನ ಸ್ವರೂಪ?
2016 ರಿಂದ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಅನ್ನು ಟಿ20 ಮತ್ತು ಏಕದಿನ ಎರಡೂ ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ 2025 ಅನ್ನು ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಹಿಂದೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಈ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಡಲಾಗಿತ್ತು. 2016 ಮತ್ತು 2022 ರಲ್ಲಿ.
T20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದವರು ಯಾರು?
ಭಾರತದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ T20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 9 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 429 ರನ್ ಗಳಿಸಿರುವ ಅವರು, 2022 ರಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ 122* ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಕೋರ್ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು.
ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ T20 ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸಿದ ತಂಡ:
ಭಾರತ 212/2 (ದುಬೈ, 2022) ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ T20 ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸಿದ ತಂಡವಾಗಿದೆ. 2022ರ ಸೂಪರ್ 4 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಗೈರಾದ ಕಾರಣ ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿ 41 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 62 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 61 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 122* ರನ್ (12 ಬೌಂಡರಿ, 6 ಸಿಕ್ಸರ್) ಗಳಿಸಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ T20ಐ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು.