ನವದೆಹಲಿ: ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫೆಬ್ರವರಿ 7 ರಂದು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ದು, ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಯುಎಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದೆ.ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿರುವ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಗ ತವರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲುವ ನೆಚ್ಚಿನ ತಂಡವಾಗಿದೆ.ಇದೆ ವೇಳೆ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಂಡ ಹೆಚ್ಚು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮುಮ್ಮಿಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕಣ್ಗಾವಲು: ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ ಪಿಡಿಒ ಪರಶುರಾಮ ಕವಲೂರು
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೆಲುವುಗಳು..!
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆದ್ದಿದೆ.ಇದರಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದುವರೆಗೆ 36 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಶೇ. 70.6 ರಷ್ಟು ಗೆಲುವಿನ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡವು 33 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಶೇ. 61.1 ರಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡವು 32 ಪಂದ್ಯಗಳ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.ಆಸೀಸ್ ತಂಡವು 30 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನೇ ಕಲ್ಲು ಎತ್ತಿ ಹಾಕಿ ಕೊಂದ ಕಿರಾತಕ!
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 30 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದು, ಗೆಲುವಿನ ಶೇಕಡಾವಾರು ಶೇಕಡಾ 58.8. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ 28 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಲಾ 25 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿವೆ.ಅಚ್ಚರಿ ಎಂದರೆ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋತಿಲ್ಲ. ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡವು ತಲಾ 12 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿವೆ. ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ 10, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ 8, ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ತಲಾ 7 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿವೆ. ನಮೀಬಿಯಾ ಕೂಡ 5 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ನೇಪಾಳ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ಎ ತಲಾ 2 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿವೆ. ಕೆನಡಾ, ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್, ಉಗಾಂಡಾ ಮತ್ತು ಯುಎಇ ತಲಾ 1 ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದಿವೆ.