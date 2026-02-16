T20 WC; ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜೊತೆಗಿನ ಗೆಲುವಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ ಯಾರಿಗೆ.. ಭಾರತದ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಹೇಳಿದ ಆ ಹೆಸರು ಯಾವುದು?

India vs Pakistan: ಪಾಕಿಸ್ತನಾದ ವಿರುದ್ಧ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆದ್ದ ಬಳಿಕ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಪವರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಒಬ್ಬರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು. ಓಪನರ್ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅದನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಜೊತೆಗೆ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ, ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಶಿವಂ ದುಬೆ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ದಿನ, ಈ ಗೆಲುವು ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಡಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವು. ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾದರಿ ಆಡಿದ್ದೇವೆ. ಪಂದ್ಯದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಹಾಕುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದಿದ್ರೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವು. ಅದರಂತೆ ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೊದಲು ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಯಿತು. ದೇಶಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ಈವರೆಗೂ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಂಡವನ್ನು ಕೊಂಡೊಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಾವು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಹೇಗೆ ಆಡಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೋ ಹಾಗೇ ಆಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಇಶಾನ್ ನಮಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿದ್ದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. 0 ಇರುವಾಗಲೇ 1 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ, ಪವರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಒಬ್ಬರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಇಶಾನ್ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಇದ್ದೇವು. ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ, ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಶಿವಂ ದುಬೆ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ಅಮೋಘವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಏಕೆಂದರೆ ಆಗ ತಾನೆ ಇಬ್ಬನಿ ಬೀಳುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಬೆಳಕು ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ಇರುತ್ತದೆ. 155 ರನ್ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವುದು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು. ಆದರೂ ನಾವು 176 ರನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ 15 ರಿಂದ 20 ರನ್ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಇವೆ. 2ನೇ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಎನ್ನಬಹುದು. ನಾವು ಮೊದಲೇ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಭಾರತದ ನಾಯಕ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊಸ ಬಾಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಉತ್ತಮವಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಬೂಮ್ರಾ ಕೂಡ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಕುಲದೀಪ್, ಅಕ್ಷರ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಗೆಲುವಿನ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡ ಆಟಗಾರರೆಲ್ಲ ಮೊದಲು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತೇವೆ. ಬಳಿಕ ನಾಳೆ ವಿಮಾನ ಏರಿ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಅನ್ನು ತಲುಪುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಗೆಲುವಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರಿಗೂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
