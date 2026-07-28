/CWG 2026; ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೆಡಲ್‌ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿ ಯಾದವ್ ಯಾರು.. ASI ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೋರಾಟದ ಜೀವನ!

Who is Jnaneshwari Yadav: ಸ್ಕಾಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಗ್ಲಾಸ್ಗೋ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 2026ರ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ವೇಟ್ಲಿಫ್ಟರ್ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿ ಯಾದವ್ ಅವರು ಮಹತ್ತರ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 53 ಕೆಜಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ವೇಟ್ಲಿಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿ ಯಾದವ್ ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕವನ್ನು ಜಯಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೇಟ್ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಅವರು ಒಟ್ಟು 199 Kg ಭಾರ ಎತ್ತುವ ಮೂಲಕ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿ ಯಾದವ್ ಅವರ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿ ಯಾದವ್ ಅವರ ಮೆಡಲ್ ಗೆದ್ದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಮೆಡಲ್ ಗೆದ್ದ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿ ಯಾದವ್ ಅವರು ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ 53 ಕೆಜಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ವೇಟ್ಲಿಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಲಯವನ್ನು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನೈಜೀರಿಯಾದ ಓನೋಮ್ ಒಮೊಲೋಲಾ (Onome Omolola) ನಂತರದ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ಇನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಟ್ಟಂತಹ ನಾಲ್ಕನೇ ವೇಟ್ಲಿಫ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಐದನೇ ವೇಟ್ಲಿಫ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಮೆಡಲ್ ಗೆದ್ದ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿ ಯಾದವ್ ಯಾರು ಎಂದು ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ರಾಜನಂದಗಾಂವ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭೋಡಿಯಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿ ಯಾದವ್ ಜನಿಸಿದರು. ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯ ಬೆಳಗಿತ್ತು ಎನ್ನಬಹುದು. ಚಿಕ್ಕವರಿಂದಲೂ ಆಟಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಇದೇ ಅವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವೇಟ್ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದುವಂತೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದರ ಫಲವಾಗಿಯೇ ಸದ್ಯ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಮಹತ್ವದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಯುವ ವೇಟ್ಲಿಫ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿ ಯಾದವ್ ಅವರ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನವೂ ಹೋರಾಟದಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು ಎನ್ನಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಯಾರು ಸಬಲರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ತಂದೆ ದೀಪಕ್ ಯಾದವ್ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿ ಅವರ ತಾಯಿ ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅನುಕೂಲ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿ ಯಾದವ್ ಅವರು ಮುಂದುವರೆದು ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆ ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿ ಯಾದವ್ ಅವರು ಕೇವಲ ವೇಟ್ಲಿಫ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು.. ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿ ಯಾದವ್ ಅವರು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ರಾಜ್ಯದ ಸಹಾಯಕ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ (ASI) ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬ, ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವೇಟ್ಲಿಫ್ಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಮತೋಲನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ತಮ್ಮನ್ನು ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿ ಯಾದವ್ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿ ಯಾದವ್ ಅವರ ಸಾಧನೆ ಇಂದಿನ ಯುವ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಲಿದೆ.
ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿ ಯಾದವ್ ಅವರ ಪದಕ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ..
ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ 2026 (ಮಹಿಳೆಯರ 53 KG); ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ
ಏಷ್ಯನ್ ವೇಟ್ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್- 2026; ಕಂಚಿನ ಪದಕ
ಏಷ್ಯನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ 2026ರಲ್ಲಿ Snatch Event; ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ
ಮಹಿಳೆಯರ 53 ಕೆಜಿ Snatch (88 ಕೆಜಿ) ನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆ
ಬಹ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವ ವೇಟ್ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್- 2024; 5ನೇ ಸ್ಥಾನ
2025ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಗುಂಡಾಧುರ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Power. Perseverance. Podium.
Heartiest congratulations to Gyaneshwari Yadav on claiming the Silver Medal in the Women’s 53kg Weightlifting event at the Commonwealth Games 2026.
Your journey reflects the spirit of Indian sport built on discipline, resilience, and the courage to… pic.twitter.com/KU5dKeQU14
— Col Rajyavardhan Rathore (@Ra_THORe) July 28, 2026