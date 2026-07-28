Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Sports
  • /CWG 2026; ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೆಡಲ್‌ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿ ಯಾದವ್ ಯಾರು.. ASI ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೋರಾಟದ ಜೀವನ!

CWG 2026; ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೆಡಲ್‌ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿ ಯಾದವ್ ಯಾರು.. ASI ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೋರಾಟದ ಜೀವನ!

ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿ ಯಾದವ್‌ ಅವರ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನವೂ ಹೋರಾಟದಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು ಎನ್ನಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಯಾರು ಸಬಲರು ಇರಲಿಲ್ಲ. 

Written ByBhimappa
Published: Jul 28, 2026, 02:26 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 02:26 PM IST
CWG 2026; ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೆಡಲ್‌ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿ ಯಾದವ್ ಯಾರು.. ASI ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೋರಾಟದ ಜೀವನ!

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಶಿಕ್ಷಕರ ಸ್ವಂತ ಹಣದಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಭಾಗ್ಯ!
Teachers paying for eggs in Shivamogga59 min ago
2
robbery and assault1 hr ago
3
politics1 hr ago
4
Aisha incident1 hr ago
5
Today Gold Rate2 hrs ago