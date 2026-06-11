Who is Lionel Messi bodyguard : ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮತ್ತು ನಟ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ವಿದೇಶಿ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ಗಳು ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಇದರ ನಡುವೆ, ಇದೀಗ ಮೆಸ್ಸಿ ಅಂಗರಕ್ಷನ ಕುರಿತ ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರಗಳು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.. ಹೌದು.. ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕ್ಲಬ್ 'ಇಂಟರ್ ಮಿಯಾಮಿ' ಸೇರಿದಾಗಿನಿಂದ, ಅವರ ನೆರಳಿನಂತೆ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಿಲ್ಲುವ ಯಾಸಿನ್ ಚೆವ್ಕೊ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾರು ಈ ಯಾಸಿನ್ ಚೆವ್ಕೊ? : ಯಾಸಿನ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಲ್ಲ. ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮೆಸ್ಸಿ ಆಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಟಚ್ಲೈನ್ (ಬೌಂಡರಿ ಲೈನ್) ಬಳಿಯೇ ನಿಂತು ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿಡುವ ಒರ್ವ ಯೋಧ.. ಅಂದಹಾಗೆ, ಯಾಸಿನ್ ಅವರು ಅಮೆರಿಕದ ಅತ್ಯಂತ ಗಣ್ಯ ಸೈನಿಕ ಪಡೆಯಾದ 'ಯುಎಸ್ ನೇವಿ ಸೀಲ್'ನ ಮಾಜಿ ಕಮಾಂಡೋ ಆಗಿದ್ದು, ಇರಾಕ್ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ (MMA), ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಕಿಕ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿರುವ ವೃತ್ತಿಪರ ಫೈಟರ್.
ಮೆಸ್ಸಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ ಏಕೆ? : ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತ ನಾಯಕ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿಗೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮಿತಿಮೀರಿದ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಜನಸಂದಣಿಯಿಂದ ಮೆಸ್ಸಿಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡುವುದು. ಪಂದ್ಯದ ಮಧ್ಯೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ತಡೆಯುವುದು. ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಎದುರಾಗಬಹುದಾದ ಭದ್ರತಾ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ, ಮೆಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವುದು ಯಾಸಿನ್ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸ.
ಯಾಸಿನ್ ಪಡೆಯುವ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? : ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಸಿನ್ ಚೆವ್ಕೊ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 'beinsports.com' ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಅವರ ವೇತನದ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ..
|ವಿವರ
|ಮೊತ್ತ (ಡಾಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ)
|ಮೊತ್ತ (ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ)
|ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನ
|$3 ಮಿಲಿಯನ್
|₹25.6 ಕೋಟಿ
|ವಾರ್ಷಿಕ ವಿಶೇಷ ಬೋನಸ್
|$500,000
|₹4.2 ಕೋಟಿ
23 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಯಣ
ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾ (2003 - 2021): ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ದೈತ್ಯ ಕ್ಲಬ್ ಪರ ಬರೋಬ್ಬರಿ 672 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದರು.
ಪಿಎಸ್ಜಿ (2021 - 2023): ಫ್ರೆಂಚ್ ಕ್ಲಬ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಸೇಂಟ್-ಜರ್ಮೈನ್ ಪರ ಎರಡು ಸೀಸನ್ ಆಡಿದರು.
ಇಂಟರ್ ಮಿಯಾಮಿ (2023 - ಪ್ರಸ್ತುತ): ಕಳೆದ 3 ಸೀಸನ್ಗಳಿಂದ ಅಮೆರಿಕನ್ ಕ್ಲಬ್ ಪರ ಆಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ ವಿಜಯಯಾತ್ರೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2022 ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಮೆಸ್ಸಿಯ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಮುಟ್ಟಲು ಬಯಸುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಯಾಸಿನ್ ಚೆವ್ಕೊ ಒಂದು 'ಭೇದಿಸಲಾಗದ ಗೋಡೆ'ಯಾಗಿ ನಿಂತಿರುವುದಂತೂ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೆಸ್ಸಿ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ ವೇತನ ಹಾಗು ಅವರ ಹಿನ್ನಲೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವುದಂತೂ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ..