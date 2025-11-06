English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಆರ್ಸಿಬಿ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ನೂತನ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಮಲೊಲನ್ ರಂಗರಾಜನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು?

ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಡೆಯಲಿರುವ ನಾಲ್ಕನೇ ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿಎಲ್ ಆವೃತ್ತಿಗೂ ಮುನ್ನ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್‌ಸಿಬಿ) ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮಾಜಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಮಲೋಲನ್ ರಂಗರಾಜನ್ ಅವರನ್ನು ಹೊಸ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ನೇಮಿಸಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Nov 6, 2025, 02:29 PM IST
  • ಮಲೋಲನ್ ರಂಗರಾಜನ್ ಅವರನ್ನು ಹೊಸ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್
  • WPL 2026 ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಜನವರಿಯಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ ವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ
  • ರಂಗರಾಜನ್ ತಮಿಳುನಾಡಿನಿಂದ ಉತ್ತರಾಖಂಡಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಂಡರು

ಆರ್ಸಿಬಿ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ನೂತನ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಮಲೊಲನ್ ರಂಗರಾಜನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು?

ಬೆಂಗಳೂರು: ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಡೆಯಲಿರುವ ನಾಲ್ಕನೇ ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿಎಲ್ ಆವೃತ್ತಿಗೂ ಮುನ್ನ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್‌ಸಿಬಿ) ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮಾಜಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಮಲೋಲನ್ ರಂಗರಾಜನ್ ಅವರನ್ನು ಹೊಸ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ನೇಮಿಸಿದೆ.

2024 ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಲ್ಯೂಕ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಅವರ ಬದಲಿಗೆ ರಂಗರಾಜನ್ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಷ್ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಡಿಲೇಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಜೊತೆಗಿನ ಬದ್ಧತೆಯಿಂದಾಗಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಕೋಚ್ WPL ನಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ."ಕಳೆದ ಆರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವ ಮಲೋಲನ್ ರಂಗರಾಜನ್ ಅವರನ್ನು ಮುಂಬರುವ ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿಎಲ್ ಸೈಕಲ್‌ಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಎಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿಗೂಢ ಮಹಿಳೆಯ ಫೋಟೋ ರಿವೀಲ್‌ ಮಾಡಿದ ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿ! ದೇಶವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ ಮಿಸ್ಟ್ರಿಗರ್ಲ್‌ ಹಿನ್ನಲೆ ಏನು?

ಯಾರು ಈ ಮಲೋಲನ್ ರಂಗರಾಜನ್?

1989 ರಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ರಂಗರಾಜನ್ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ತಂಡಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2013/14 ರ ದುಲೀಪ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯದ ವಿರುದ್ಧ ಐದು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಅರ್ಧಶತಕಗಳಿಸಿರುವುದು ಅವರ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಮರಣೀಯ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿದೆ.

 

 

2018-19 ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ತಮಿಳುನಾಡಿನಿಂದ ಉತ್ತರಾಖಂಡಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಂಡ ಅವರು, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ತವರು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮರಳಿದರು. 47 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 136 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು 1379 ರನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದರು.ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ನಂತರ ಸ್ಕೌಟಿಂಗ್ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿದ ರಂಗರಾಜನ್ 201ರಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಸ್ಕೌಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದರು. 2020ರಲ್ಲಿ ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಸಿಪಿಎಲ್) ತಂಡ ಸೇಂಟ್ ಕಿಟ್ಸ್ & ನೆವಿಸ್ ಪೇಟ್ರಿಯಾಟ್ಸ್‌ನ ತರಬೇತುದಾರರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆದರು. ಅದೇ ವರ್ಷ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಸಹಾಯಕ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡು, ಪ್ರತಿಭಾ ಸ್ಕೌಟಿಂಗ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. 2024ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಫೆಬ್ರವರಿ-ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸಹ-ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸುವುದರಿಂದ, ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿಎಲ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಜನವರಿ-ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

 

 

