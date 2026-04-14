ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯನ್ನೇ ಗೋಲ್ಡನ್‌ ಡಕ್‌ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಫುಲ್‌ ಹಿಂಗೆ ಯಾರು.. ಒಂದೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ಸ್‌!

ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸೋತು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್‌ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌ ತಂಡ ಮತ್ತೆ ಪುಟಿದು ನಿಂತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಈ ಯುವ ಬೌಲರ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Apr 14, 2026, 12:13 AM IST
  • ಒಂದೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸಿದ ಪ್ರಫುಲ್‌
  • ಪ್ರಫುಲ್‌ ಹಿಂಗೆ ಮೊದಲ ಓವರ್‌ನಲ್ಲೇ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್‌
  • ಚೊಚ್ಚಲ ಐಪಿಎಲ್‌ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಫುಲ್‌ ಸಾಧನೆ

Who is Praful Hinge: 2026ರ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್‌ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ವಿದರ್ಭದ ಹುಡುಗ ಅಬ್ಬರಿಸಿ ಬೊಬ್ಬಿರಿದಿದ್ದಾನೆ. ಚೊಚ್ಚಲ ಐಪಿಎಲ್‌ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದ ಪ್ರಫುಲ್ ಹಿಂಗೆ (Praful Hinge) ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರನ್ನು ಗೋಲ್ಡನ್‌ ಡಕೌಟ್‌ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಪ್ರಫುಲ್ ಅದೇ ಓವರ್‌ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್ ಅವರನ್ನು ಕ್ಲೀನ್‌ ಬೋಲ್ಡ್‌ ಮಾಡಿದರು. ಓವರ್‌ನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಲುಹಾನ್ ಡ್ರೆ ಪ್ರಿಟೋರಿಯಸ್ ಅವರನ್ನು ಔಟ್‌ ಮಾಡಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಚೊಚ್ಚಲ ಐಪಿಎಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಪ್ರಫುಲ್ ಮೊದಲ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ರನ್ ನೀಡಿ 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದರು. 

ಐಪಿಎಲ್‌ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯೂ, ಪ್ರಫುಲ್ ಹಿಂಗೆ ಅವರನ್ನು‌ ಕೇವಲ 30 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಮೂಲ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡವು ಅನುಭವಿ ವೇಗಿಗಳಾದ ಜಯದೇವ್ ಉನದ್ಕತ್ ಮತ್ತು ಹರ್ಷಲ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರನ್ನು ಕೈಬಿಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಫುಲ್‌ಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡ ತೋರಿಸಿದ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು, ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಪ್ರಫುಲ್‌ ಅವರು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಬಹುದು. 

24 ವರ್ಷದ ಪ್ರಫುಲ್‌ ಹಿಂಗೆ ವಿದರ್ಭ ಪರ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಗ್ಪುರದವರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಐಪಿಎಲ್‌ ಆಕ್ಷನ್‌ಗೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಲದ ಹರಾಜಿನಲ್ಲ ಮೊದಲು ಪ್ರಫುಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್, ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್‌ನಿಂದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕರೆಯಲಾಯಿತು. ತರಬೇತುದಾರ ಆಗಿರುವ ಡೇನಿಯಲ್ ವೆಟ್ಟೋರಿ ಅವರು ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದರು.   

ಪ್ರಫುಲ್ ಹಿಂಗೆ 2022 ರಿಂದ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿರುವ MRF ಪೇಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. 2024ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಫುಲ್‌ ಬ್ರಿಸ್ಬೇನ್‌ಗೆ 15 ದಿನಗಳ ದಿನದ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಜೋಶ್ ಹ್ಯಾಜಲ್‌ವುಡ್ ಮತ್ತು ಜೇ ರಿಚರ್ಡ್ಸನ್‌ರಂತಹ ಅನುಭವಿ ವೇಗದ ಬೌಲರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕುರಿತು ಕೆಲವೊಂದು ಟಿಪ್ಸ್‌ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಫುಲ್‌ ಅವರು ನಾಗ್ಪುರ ಪರ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ವಿರುದ್ಧ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IPLಗೂ ಮೊದಲೇ 40 ಶತಕ, 2 ಡಬಲ್‌ ಹಂಡ್ರೆಡ್‌ ಬಾರಿಸಿರೋ ವೈಭವೋ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ.. ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್!‌

ಪ್ರಫುಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೆ 10 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 26.66 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 27 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಫುಲ್‌ ಹಿಂಗೆ ವಿದರ್ಭದ ಮೊದಲ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿ ವಿಜೇತ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು 6 ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: RCB ಬಿಗ್‌ ಹಿಟ್ಟರ್‌ ಟಿಮ್‌ ಡೇವಿಡ್‌ಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌.. ಸೋತರೂ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಲಕ್ಷ..ಲಕ್ಷ.. ಹಣ ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕು!
 

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

