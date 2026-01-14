English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಸೋಲಿಗೆ ಯಾರು ಹೊಣೆ? ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ

IND vs NZ: ರಾಜ್‌ಕೋಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ 2ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ನಾಯಕತ್ವದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೀನಾಯ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದೆ

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Jan 14, 2026, 11:56 PM IST
  • ರಾಜ್‌ಕೋಟ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಸೋಲು
  • ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣವೇನು?
  • ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್‌ ಗಿಲ್‌ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ

ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಸೋಲಿಗೆ ಯಾರು ಹೊಣೆ? ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ

India vs New Zealand: ರಾಜ್‌ಕೋಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಅವಕಾಶ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ನ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳು ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರ ಭರವಸೆಯನ್ನ ಹುಸಿಗೊಳಿಸಿದರು. ಡ್ಯಾರಿಲ್ ಮಿಚೆಲ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತ 131 ರನ್‌ಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ಗೆ 7 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಇದರಿಂದ ಕನ್ನಡಿಗ ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ ಅವರ ಶತಕ ವ್ಯರ್ಥವಾಯಿತು. ಅಲ್ಲದೇ 3 ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿ 1-1 ರಲ್ಲಿ ಸಮಬಲಗೊಂಡಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್‌ಗಳು ತೀವ್ರ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಮಧ್ಯಮ ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ಗಳು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಹೆಣಗಾಡಿದರು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.

ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆಯಲು ಹೆಣಗಾಟ!

ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್, ಮಧ್ಯಮ ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ತಂಡದ ವೈಫಲ್ಯವು ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಮಧ್ಯಮ ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ, ಅದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ.   ಮಧ್ಯಮ ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಐದು ಫೀಲ್ಡರ್‌ಗಳಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ನಮಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿಹಾಕುವುದು  ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗಿಲ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: DCW vs UPW: ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್‌ಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ

ದುಬಾರಿಯಾದ ಕಳಪೆ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ‌

ನ್ಯೂಜಿಲಾಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಗೆಲುವು ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಳಪೆ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ‌ತಂಡಕ್ಕೆ ದುಬಾರಿಯಾಯ್ತು. ಇಂತಹ ಪಿಚ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕ್ರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಾಗ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳು ದೊಡ್ಡ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ ಆಡುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ರನ್ ಗಳಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗಿಲ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನ ಮೊದಲ 10-15 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಲಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ನಾಯಕ ಗಿಲ್‌ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಂಡವು ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಧೈರ್ಯ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ವರ್ತಿಸಬಹುದಿತ್ತು, ಆದರೆ ನಾವು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ವಿಫಲವಾದೇವು. ಇದಲ್ಲದೆ ಸೋಲಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ದೋಷವೆಂದು ಗಿಲ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IND vs NZ: ರಾಜ್‌ಕೋಟ್‌ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ʼಈʼ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲಿಗ ಕೆ.ಎಲ್.ರಾಹುಲ್

ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಂತೆ ಆಟಗಾರರು ಕೆಲವು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕ್ಯಾಚ್‌ಗಳನ್ನ ಕೈಚೆಲ್ಲಿದರು. ಇದರಿಂದ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು ಎಂದು ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2027ರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗಾಗಿ ತಂಡವು ಮುಂಬರುವ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ಓವರ್ ಬೌಲಿಂಗ್, ವಿಕೆಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ತಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌ನತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗಿಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

