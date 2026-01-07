English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ನನಗೆ ದೇಶವೇ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಬಿಪಿಎಲ್ ತ್ಯಜಿಸಿದ ರಿಧಿಮಾ ಪಾಠಕ್..! ಇವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಗೊತ್ತೇ?

'ನನಗೆ ದೇಶವೇ ಮುಖ್ಯ' ಎಂದು ಬಿಪಿಎಲ್ ತ್ಯಜಿಸಿದ ರಿಧಿಮಾ ಪಾಠಕ್..! ಇವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಗೊತ್ತೇ?

ಈಗ ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು ತಾವು ಬಿಪಿಎಲ್‌ನಿಂದ ದೂರವಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಕಳೆದ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ಬಿಪಿಎಲ್‌ನಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಹರಡುತ್ತಿವೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Jan 7, 2026, 05:30 PM IST
  • ಸತ್ಯ ಮುಖ್ಯ, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳಿಂದ, ನನ್ನನ್ನು ಬಿಪಿಎಲ್‌ನಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಕಥೆ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ
  • ಮುಂಬರುವ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದಿರಲು ನಾನು ನನ್ನದೇ ಆದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ
  • ನಾನು ಯಾವುದೇ ನಿಯೋಜನೆಗಿಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇನೆ

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹದಗೆಟ್ಟಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಭಾರತೀಯ ನಿರೂಪಕಿ ರಿಧಿಮಾ ಪಾಠಕ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025-26 ಸೀಸನ್ ತೊರೆದಿದ್ದಾರೆ.ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯು ಅವರನ್ನು ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈಗ ರಿಧಿಮಾ ಪಾಠಕ್ ಈ ವರದಿಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 10 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಬಳಿಕ ಗಂಡು ಮಗು ಜನನ, ದಂಪತಿ ಫುಲ್‌ ಹ್ಯಾಪಿ.. ಸಂತಸದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲವೂ ದೇವರ ಇಚ್ಛೆ!

ಈಗ ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು ತಾವು ಬಿಪಿಎಲ್‌ನಿಂದ ದೂರವಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಕಳೆದ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ಬಿಪಿಎಲ್‌ನಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಹರಡುತ್ತಿವೆ.ಆದರೆ ಅದು ನಿಜವಲ್ಲ.ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ದೇಶವೇ ಮೊದಲು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ನಡುವಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಬಂದಿದೆ.

 
 
 
 
 
 

ಸತ್ಯ ಮುಖ್ಯ, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳಿಂದ, ನನ್ನನ್ನು ಬಿಪಿಎಲ್‌ನಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಕಥೆ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ.ಆದರೆ ಇದು ನಿಜವಲ್ಲ.ಮುಂಬರುವ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದಿರಲು ನಾನು ನನ್ನದೇ ಆದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ.ನನ್ನ ದೇಶ ನನಗೆ ಮೊದಲು.ನಾನು ಯಾವುದೇ ನಿಯೋಜನೆಗಿಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇನೆ.ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಮಗ್ರತೆ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಆಟಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅದೃಷ್ಟ ನನಗಿದೆ. ಅದು ಎಂದಿಗೂ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.ನನ್ನನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು' ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೈಲುಗಲ್ಲು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ..!

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡವು ಬಿಸಿಸಿಐ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಬೌಲರ್ ಮುಸ್ತಾಫಿಜುರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ತಂಡದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು, ಇದರ ನಂತರ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿತು.ಇದಲ್ಲದೆ, ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಭಾರತದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಂತೆ ಬಿಸಿಬಿ ಐಸಿಸಿಯನ್ನು ಕೋರಿತು, ಆದರೆ ಐಸಿಸಿ ಅದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

 

 

 

 

Ridhima PathakIndian sports presenterIndian sports presenter Ridhima PathakRidhima Pathak BPL exitರಿಧಿಮಾ ಪಾಠಕ್

