  • T20 World Cup: 25 ರನ್‌ಗೆ 4 ವಿಕೆಟ್‌.. ಇಶಾನ್‌, ತಿಲಕ್‌, ದುಬೆಯಂತ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್ ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್‌ ಅಮೆರಿಕದವ್ರು ಅಲ್ಲ!

ಇನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ತಂಡವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ತಂಡ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Feb 7, 2026, 10:39 PM IST
  • ಯುಎಸ್‌ಎ ಬೌಲರ್‌ಗಳ ಮುಂದೆ ಭಾರತ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್‌ ಸೈಲೆಂಟ್‌
  • ಪ್ರಮುಖವಾದ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನು ಉರುಳಿಸಿದ ಬೌಲರ್‌
  • ದುಬೆ ಅವರನ್ನು ಡಕೌಟ್‌ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಾನ್‌ ಶಾಲ್ಕ್‌ವಿಕ್‌

T20 World Cup: 25 ರನ್‌ಗೆ 4 ವಿಕೆಟ್‌.. ಇಶಾನ್‌, ತಿಲಕ್‌, ದುಬೆಯಂತ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್ ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್‌ ಅಮೆರಿಕದವ್ರು ಅಲ್ಲ!

T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಶ್ಯಾಡ್ಲಿ ವ್ಯಾನ್‌ ಶಾಲ್ಕ್‌ವಿಕ್‌ (Shadley van Schalkwyk) ಮಾರಕ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಭಾರತ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸಿ ರನ್‌ ವೇಗಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಯುಎಸ್‌ಎ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಶ್ಯಾಡ್ಲಿ ವ್ಯಾನ್‌ ಶಾಲ್ಕ್‌ವಿಕ್‌ ಮೂಲತಹ ಅಮೆರಿಕದವರು ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಮತ್ಯಾಔ ದೇಶದವರು?. 

ಮುಂಬೈಯ ವಾಂಖೆಡೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದ ಅಮೆರಿಕ ತಂಡದ ಮೊನಾಂಕ್‌ ಪಟೇಲ್‌ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ನೇತೃತ್ವದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದರು. ಭಾರತದ ಓಪನರ್‌ಗಳಾಗಿ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಡಕೌಟ್‌ ಆಗಿದ್ದು ಭಾರೀ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿತು. 

ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಶಾಕ್‌ ಮೇಲೆ ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಶ್ಯಾಡ್ಲಿ ವ್ಯಾನ್‌ ಶಾಲ್ಕ್‌ವಿಕ್‌ ಮೊದಲು ಓಪನರ್ ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್‌‌ ಅವರನ್ನು 20 ರನ್‌ಗೆ ಔಟ್‌ ಮಾಡಿದರು. ಇವರಾದ ಮೇಲೆ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಬಂದು 25 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ತಿಲಕ್‌ ವರ್ಮಾ ಅವರ ವಿಕೆಟ್‌ ಉರುಳಿಸಿದರು. ತಿಲಕ್‌ ಬಳಿಕ ಬಂದ ಶಿವಂ ದುಬೆ ಅವರನ್ನು ಡಕೌಟ್‌ ಮಾಡಿರೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮೂಡಿಸಿತು. 

ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅರ್ಷದೀಪ್‌ ಸಿಂಗ್‌ರನ್ನ 4 ರನ್‌ ಔಟ್‌ ಮಾಡಿದರು. ಶ್ಯಾಡ್ಲಿ ವ್ಯಾನ್‌ ಶಾಲ್ಕ್‌ವಿಕ್‌ ಭಾರತಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟರು. ಇನ್ನು 37 ವರ್ಷದ ಶ್ಯಾಡ್ಲಿ ವ್ಯಾನ್‌ ಶಾಲ್ಕ್‌ವಿಕ್‌ ಮೂಲತಹ ಅಮೆರಿಕದವರು ಅಲ್ಲ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕೇಪ್‌ ಟೌನ್‌ ನಗರದವರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಲೆಫ್ಟ್‌ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಅನ್ನು ರೈಟ್‌ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಇವರ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.   

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್.. ಯಾರ್ಕರ್‌ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್‌ ಔಟ್‌, ಆಗಿದ್ದೇನು?

ಆದರೆ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಮಿಂಚಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿ ಯುಎಸ್‌ಎ ಬೌಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಬೆವರಿಳಿಸಿದರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 49 ಎಸೆತ ಎದುರಿಸಿದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ 10 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಹಾಗೂ 4 ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳಿಂದ 84 ರನ್‌ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಇವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಬಲದಿಂದ ಸದ್ಯ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ 162 ರನ್‌ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಅನ್ನು ನೀಡಿದೆ.   

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಗೆಲುವಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಯಾರಿಗೆ.. ಇದು ಗೊತ್ತಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸು ಕರಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ!

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

