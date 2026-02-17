English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಹೀರೋ ಯುವರಾಜ್‌ ಸಾಮ್ರಾ ಯಾರು.. ಕಿವೀಸ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಸೆಂಚುರಿ ಸ್ಟಾರ್‌ನ ಹೆಸರಿನ ಹಿಂದಿದೆ ತಂದೆಯ ಅಭಿಮಾನ!

ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಯುವರಾಜ್‌ ಸಾಮ್ರಾ, ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಮೂಲತಹ ಭಾರತದ ಪಂಜಾಬ್‌ನವರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 

Written by - Bhimappa | Last Updated : Feb 17, 2026, 04:38 PM IST
  • ಯುವರಾಜ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಮಗನಿಗೆ ಹೆಸರಿಟ್ರಾ?
  • ಒಂಟಾರಿಯೊದ ಬ್ರಾಪ್ಟನ್‌ ನಗರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಯುವರಾಜ್‌ ಸಾಮ್ರಾ
  • 6 ಬಾಲ್‌ಗೆ ಆರು ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಬಾರಿಸಿದ್ದ ಭಾರತದ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ‌ ಮಾಜಿ ಬ್ಯಾಟರ್

T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಹೀರೋ ಯುವರಾಜ್‌ ಸಾಮ್ರಾ ಯಾರು.. ಕಿವೀಸ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಸೆಂಚುರಿ ಸ್ಟಾರ್‌ನ ಹೆಸರಿನ ಹಿಂದಿದೆ ತಂದೆಯ ಅಭಿಮಾನ!

Who is Yuvraj Samra: T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಹೀರೋ, 19 ವರ್ಷದ ಯುವರಾಜ್‌ ಸಾಮ್ರಾ ಅವರು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಯುವರಾಜ್‌ ಸಾಮ್ರಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಯುವರಾಜ್‌ ಸಾಮ್ರಾ ಕುಟುಂಬ ಮೂಲತಹ ಭಾರತದ ಪಂಜಾಬ್‌ ಮೂಲದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಹಾಗೂ ದೇಶದ ಮೇಲಿನ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ಖ್ಯಾತ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ಯುವರಾಜ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಹೆಸರನ್ನು ಮಗನಿಗೆ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 

ಯುವರಾಜ್‌ ಸಾಮ್ರಾ ಅವರ ತಂದೆ ಬಲ್ಜಿತ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಅವರು ಭಾರತದ ಪಂಜಾಬ್‌ನವರು ಆಗಿದ್ದು ಕೆನಡಾಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂಟಾರಿಯೊದ ಬ್ರಾಪ್ಟನ್‌ ನಗರದಲ್ಲಿ ಯುವರಾಜ್‌ ಸಾಮ್ರಾ ಜನಿಸಿದ್ದರು. 6 ಬಾಲ್‌ಗೆ ಆರು ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಬಾರಿಸಿದ್ದ ಭಾರತದ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ‌ ಮಾಜಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಯುವರಾಜ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ತಂದೆ ಬಲ್ಜಿತ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಮಗನಿಗೆ ಇಟ್ಟರು. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಯುವರಾಜ್‌ಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಏನು, ಹೇಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇರುವ ಮನ್ನಣೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. 

ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಖತ್‌ ಆಕ್ಟಿವ್‌ ಆಗಿದ್ದ ಸಾಮ್ರಾ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರೇಸ್ಸಿವ್‌ನೆಸ್‌, ಕ್ಲೀಯರ್‌ ಕಟ್‌ ಸಿಕ್ಸರ್‌, ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆನಾಡದ ಸ್ಥಳೀಯ ಲೀಗ್‌, ಗ್ರೇಟರ್‌ ಟೊರೊಂಟೊ ಮೂಲಕ ಯುವರಾಜ್‌ ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಟೊರೊಂಟೊ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್‌, ಬ್ರಾಪ್ಟನ್‌ ಮತ್ತು ಎಟೋಬಿಕೋಕ್‌ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಅನುಭವ ಪಡೆದರು. ಯುವ ಹಾಗೂ ದೇಶಿ ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಯುವರಾಜ್‌ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್‌ನಿಂದ ಕೆನಡಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  T20 World Cup ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದವ್ರು ಯಾರು.. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದ ದೈತ್ಯ ಬ್ಯಾಟರ್‌..?

2025ರಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಯುವರಾಜ್‌, ಅತೀ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ODI ಮತ್ತು T20I ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರು. ಬಳಿಕ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಕೆನಡಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಆದರು. ಅದರಂತೆ ಇಂದು ನಡೆದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿ ಬೌಲರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಎದುರಿಸಿ ಪವರ್‌ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ರನ್‌ ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆದರು. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಕೇವಲ 58 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 11 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 6 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳಿಂದ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 65 ಬಾಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 110 ರನ್‌ ಸಿಡಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 World Cup ಅಲ್ಲಿ ಯುವರಾಜ್‌ ಮಹತ್ವದ ದಾಖಲೆ.. ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಬ್ಯಾಟರ್‌!
 

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

