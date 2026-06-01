/IPL 2026 Car winner: ಈ ಬಾರಿ ಟಾಟಾ ಕಾರು ಗೆದ್ದ ಆಟಗಾರ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

who won tata car in ipl 2026: ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ನ ಯುವ ತಂಡದ ಬೇಬೇ ಬಾಸ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೀಸನ್" ಆಗಿ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಟಾಟಾ ಕಾರು (ಟಾಟಾ ಕರ್ವ್ ಇವಿ) ಗೆದ್ದರು. ಅವರು ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ಮೋಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೀಸನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಗೌರವಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಎಸ್ಯುವಿಯನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದರು
ಈ ಬಾರಿಯ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ ಆರಂಭವಾದಗಿಂದಲೂ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರ ಎದೆನಡುಕ ಬರುವಂತೆ ಆಟವಾಡಿದರು. ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅದು ಕೂಡ 237.30 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 776 ರನ್ ಪಡೆದರು ಅತ್ಯತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಟಾಟಾ ಸೆಯೆರಾವನ್ನೂ ಕೂಡ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಈಗಷ್ಟೆ ಕೆರಿಯರ್ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ವೈಭವ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಡೀ ಜಗತ್ತನೆ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಸಿದ ಚೇಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಐಪಿಎಲ್ ಅನುಭವಿ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, 15 ವರ್ಷದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಚುಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿದರು. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ನ ಪ್ರಯಾಣವು ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ -2 ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡರೂ, ವೈಭವ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ರನ್ಗಳ ಸುನಾಮಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿತು. ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಾದ್ಯಂತ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಭೀತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಶೈಲಿಯಿಂದ, ಅವರು ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರರಾದರು.
ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇತಿಹಾಸ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲಿದೆ. ಅವರು 16 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 776 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸರಾಸರಿ 48.50 ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ 237.30 ಆಗಿತ್ತು. ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡದ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಈ ಹುಡುಗ ಗಮನಾರ್ಹ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧದ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಕೇವಲ 29 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 12 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಮತ್ತು 5 ಬೌಂಡರಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ 97 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು, ಇದು ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಐಕಾನಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿ. ಟಾಟಾ ಸೆಯೆರಾವನ್ನೂ ಕೂಡ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ₹ 11.49 ಲಕ್ಷ ಇರಲಿದೆ