Who won the first FIFA World Cup: ಉರುಗ್ವೆ 1930 ಮೊದಲ FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದಿತು. ಅವರು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಮಾಂಟೆವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾವನ್ನು 4-2 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಮೊದಲ FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ ಉರುಗ್ವೆದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಉರುಗ್ವೆ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ದು, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ರನ್ನರ್-ಅಪ್ ಆಗಿದೆ. ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಉರುಗ್ವೆ ಪೂರ್ವ ಗಣರಾಜ್ಯ (República Oriental del Uruguay) ಆಗ್ನೇಯ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೇರಿಕದ ಅತಿಪುಟ್ಟ ಸ್ವತಂತ್ರದೇಶ ದೇಶ. ಇದರ ರಾಜಧಾನಿ ಮಾಂಟೆವಿಡಿಯೊ. ಇದರ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಬ್ರೆಜಿಲ್, ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಅರ್ಜೆಂಟೀನ, ಮತ್ತು ಆಗ್ನೇಯಕ್ಕೆ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರಗಳಿವೆ.
2026ರ ಫಿಫಾ (FIFA) ಪುರುಷರ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಜೂನ್ 11ರಿಂದ ಜುಲೈ 19,2026 ರವರೆಗೆ ಅಮೆರಿಕ (USA), ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾ ದೇಶಗಳ ಜಂಟಿ ಆತಿಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮೂರು ದೇಶಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಈ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಟೂರ್ನಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ರೋಮಾಂಚಕವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಈ ಬಾರಿ ತಂಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 32ರಿಂದ 48ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಗಿದೆ.ಒಟ್ಟು ಪಂದ್ಯಗಳು: 39 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 104 ಪಂದ್ಯಗಳು ಆಡಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.ಗುಂಪುಗಳ ವಿಂಗಡಣೆ: 48 ತಂಡಗಳನ್ನು ತಲಾ 4 ತಂಡಗಳಂತೆ 12 ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ (Group A ರಿಂದ L) ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ (5 ಬಾರಿ)ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಜೇತ (ಡಿಫೆಂಡಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್): ಅರ್ಜೆಂಟಿನಾ, ಖತಾರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 2022 ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. 2026ರ FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ವಿನಿಷಿಯಸ್ ಜೂನಿಯರ್ ಅದ್ಭುತ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಗೋಲಿನೊಂದಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವು ಚಪ್ಪಾಳೆಯಿಂದ ತುಂಬಿತು. ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವಿಸ್ ಸ್ಕಾಟ್ ಅವರ ಗದ್ದಲ ಅಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೀಡಿಯೊ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ವಿನಿಸಿಯಸ್ ಜೂನಿಯರ್ ಸೂಪರ್ ಗೋಲ್
ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಾಕರ್ ಕದನವು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿತು. ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಮತ್ತು ಮೊರಾಕೊ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯವು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ತಂದಿತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ವಿನಿಷಿಯಸ್ ಜೂನಿಯರ್ ಗಳಿಸಿದ ಅದ್ಭುತ ಗೋಲು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ಘರ್ಜಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿತು.ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ವಿನಿಷಿಯಸ್ನ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಅಮೇರಿಕನ್ ರ್ಯಾಪರ್ ಟ್ರಾವಿಸ್ ಸ್ಕಾಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಗದ್ದಲವು ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ಪಂದ್ಯದ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಮೊರಾಕೊ ಕಠಿಣ ಹೋರಾಟ ನೀಡಿತು. 21ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮೊರಾಕೊ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ ನಂತರ ಐದು ಬಾರಿಯ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಯಿತು. ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಗೋಲು ಗಳಿಸುವ ಸಮಯ ಬಂದಿತು. ವಿನಿಸಿಯಸ್ ಜೂನಿಯರ್ 32ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗೋಲಿನಿಂದ ಅದ್ಭುತ ಹೆಡರ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಸಮಬಲಗೊಳಿಸಿದರು. ಈ ಗೋಲು ಕಾರ್ಲೊ ಅನ್ಸೆಲೋಟಿ ನೇತೃತ್ವದ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ನೀಡಿತು.
ವಿನಿಷಿಯಸ್ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ, ಇಡೀ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವು ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರ್ಯಾಪರ್ ಟ್ರಾವಿಸ್ ಸ್ಕಾಟ್ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯಿತು. ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರಿ ಮಗುವಿನಂತೆ ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು ಹುಚ್ಚು ಆಚರಣೆ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಿನಿಷಿಯಸ್ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ರ್ಯಾಪರ್ ಬೆರಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪಂದ್ಯ ವಿನಿಷಿಯಸ್ ಜೂನಿಯರ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಇದು ಬ್ರೆಜಿಲ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ 50 ನೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಗೋಲಿನೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಪರ ತಮ್ಮ 10 ನೇ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದು ಅವರ ಎರಡನೇ ಗೋಲು. 2022 ರ ಕತಾರ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ನಾಕೌಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿನಿಷಿಯಸ್ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ಈಗ, ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಉಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿನಿಷಿಯಸ್ ಜೂನಿಯರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಶ್ವ ಫುಟ್ಬಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಚಲನ. ಪ್ರಸ್ತುತ ರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್ ಪರ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ಈಗ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪಂದ್ಯ ವಿಜೇತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ತಾನು ನಿಪುಣನೆಂದು ವಿನಿಸಿಯಸ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.