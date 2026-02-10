ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ BCCIಯಿಂದ 2 ಸೀಟುಗಳು ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ! ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಜಗತ್ತಿನ ನಿಗೂಢ ರಹಸ್ಯ ಕೊನೆಗೂ ಬಯಲು

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
BCCI Team india match: ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ 2 ಖಾಲಿ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸುತ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಯಾಕೇ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ಯಾ..ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ.. 

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Feb 10, 2026, 12:49 PM IST
  • ಬಿಸಿಸಿಐ ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ 2 ಖಾಲಿ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ
  • ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಲೋಕದ ಇಂದೆಂದೂ ಕೇಳಿರದೆ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲು

BCCI Team india match: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ U19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರಿಗೆ 7.50 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಬಿಸಿಸಿಐ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರ ವೇತನ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಮೂಲಕ, ಬಿಸಿಸಿಐ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಗಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ.

ಆದರೆ, 1983 ರಲ್ಲಿ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ನೇತೃತ್ವದ ಭಾರತ ತಂಡ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದಾಗ, ಆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಬಿಸಿಸಿಐ ಬಳಿ ಹಣವಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ವಾಸ್ತವ. 1983, ಜೂನ್ 25 ಲಾರ್ಡ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಅನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದಿತು. ಇಡೀ ದೇಶವು ಪಟಾಕಿ ಹೊಡೆದು ಕುಣಿದು ಆಚರಿಸಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್.ಕೆ.ಪಿ. ಸಾಲ್ವೆ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಚಿಂತೆ ಇತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೌನ ಗುಡ್ಡೆಮನೆಯಿಂದ ಡಬಲ್ ಗುಡ್​ನ್ಯೂಸ್​ ಏನದು ಗೊತ್ತಾ?

ಅಪ್ರತಿಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಬಹುಮಾನದ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಆಗ, ಬಿಸಿಸಿಐ ಇಂದಿನಂತೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಹರಿಯುವ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಎನ್‌.ಕೆ.ಪಿ. ಸಾಳ್ವೆ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದರು.. ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡಲು ಸಹ ಮಂಡಳಿಯ ಖಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣವಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಾಳ್ವೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ರಾಜಮನೆತನದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಡುಂಗರಪುರ್ ಅವರಿಂದ ಸಹಾಯ ಕೋರಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಪ್ತರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ಕಟ್ಟಾ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದ ಸಂಗೀತ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರು. ಲತಾ, ನಮ್ಮ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಜಗತ್ತನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಣವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದರೆ, ನಾವು ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ರಾಜ್ ಸಹಾಯ ಕೇಳಿದರು.

ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಅದರಂತೆ, ದೆಹಲಿಯ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಭವ್ಯವಾದ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಈ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ, ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಮತ್ತು ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡೀ ತಂಡವು ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ 'ಭಾರತ್ ವಿಶ್ವ ವಿಜೇತ' ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿದರು. ಹಾಡಿನ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಲತಾ ಅವರ ಸಹೋದರ ಹೃದಯನಾಥ್ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಯು ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಸುಮಾರು 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿತು..1983 ರಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವಾಗಿತ್ತು ಆ ಹಣದಲ್ಲಿ, 14 ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತರಿಗೆ ತಲಾ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಬಹುಮಾನದ ಹಣವಾಗಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಉಳಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮಂಡಳಿಯ ಇತರ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಯಿತು. ಆ ದಿನ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮುಂದೆ ಬರದಿದ್ದರೆ, ಬಿಸಿಸಿಐ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ದೊಡ್ಡ ಅವಮಾನವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಒಂದು ಪೈಸೆಯನ್ನೂ ಸಂಭಾವನೆಯಾಗಿ ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ.

ಈ ಸಹಾಯವನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐ ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರವೇ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಜೀವಮಾನದ ಉಚಿತ ಪಾಸ್ ನೀಡಿತು. ಅದರಂತೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದರೂ, ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 2 ವಿಐಪಿ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಬಿಸಿಸಿಐ 2 ಖಾಲಿ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿತ್ತು. ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಅವರ ಮರಣದವರೆಗೂ ಆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮುಂದುವರೆಯಿತು. 2022 ರಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಧನರಾದಾಗ, ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಆಟವಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ನಿಧನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, 1983ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಹೀರೋ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ನಾವು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದಾಗ ಬಿಸಿಸಿಐ ಬಳಿ ಹಣವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮವನ್ನು ಆ ವೇಳೆ ಆಯೋಜಿಸಿ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ 1 ಲಕ್ಷ ನೀಡಿದವರು ಲತಾ ದೀದಿ ಅವರ ನೆನಪನ್ನ ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದ್ದರು.
 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜನ ನಾಯಗನ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ವಿವಾದ..ಕೊನೆಗೂ ಮಂಡಿಯೂರಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಚಿತ್ರತಂಡ

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

