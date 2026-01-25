cricket : ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಆಟವಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಇತಿಹಾಸ. ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ನೋಡುವ ಮೂರು ಸ್ಟಂಪ್ಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕರ ಕಥೆ ಇದೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆರಂಭವಾದ ಮೊದಲ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ಸ್ಟಂಪ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದವು. ಅವುಗಳ ಮೇಲೊಂದು ಬೇಲ್ ಇಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆಗ ಆಟ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿತ್ತು.
ಎರಡು ಸ್ಟಂಪ್ಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಅಂತರ ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದುದರಿಂದ, ಚೆಂಡು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ಟಂಪ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಔಟ್ ಆಗದೇ ಉಳಿಯುತ್ತಿದ್ದನು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಚೆಂಡು ಸ್ಟಂಪ್ ಅಥವಾ ಬೇಲ್ಗೆ ತಾಗದಿದ್ದರೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಔಟ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಎರಡು ಸ್ಟಂಪ್ಗಳ ನಡುವೆ ಹಾದುಹೋದಾಗ ಸ್ಟಂಪ್ಗಳಿಗೆ ತಾಕದೇ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ, ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ರನ್ನು ‘ನಾಟ್ ಔಟ್’ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ, ಸುಮಾರು 1775ರ ವೇಳೆಗೆ ಎರಡು ಸ್ಟಂಪ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಟಂಪ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಚೆಂಡು ಮಧ್ಯೆ ಹಾದುಹೋದರೂ ಸ್ಟಂಪ್ಗೆ ತಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಔಟ್ ಆಗಲು ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯಿತು.
ಸ್ಟಂಪ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದರೆ, ವಿಕೆಟ್ನ ಅಗಲ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆಗ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಔಟ್ ಆಗುವುದು ಅತೀ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಆಟದ ಸಮತೋಲನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ನಿಯಮ ರಚನೆಗಾರರು ಮೂರು ಸ್ಟಂಪ್ಗಳೇ ಅತ್ಯಂತ ಸಮತೋಲಿತ ವಿನ್ಯಾಸ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.