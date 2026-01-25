English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮೂರು ಸ್ಟಂಪ್‌ಗಳಿರಲು ಕಾರಣವೇನು? ಡೈಹಾರ್ಟ್‌ ಫ್ಯಾನ್‌ಗಳಿಗೂ ಈ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ

cricket : ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನೋಡೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೂರು ಸ್ಟಂಪ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಏಕೆ ಕೇವಲ ಮೂರು? ಎರಡು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಏಕೆ ಇಲ್ಲ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ತಿಳಿದ್ರೆ ಡೈಹಾರ್ಟ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫ್ಯಾನ್‌ಗಳಿಗೂ ಅಚ್ಚರಿ ಆಗೋದು ಪಕ್ಕಾ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Jan 25, 2026, 08:21 PM IST
  • ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ನೋಡುವ ಮೂರು ಸ್ಟಂಪ್‌ಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕರ ಕಥೆ ಇದೆ.
  • ಸ್ಟಂಪ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದರೆ, ವಿಕೆಟ್‌ನ ಅಗಲ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿತ್ತು

ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮೂರು ಸ್ಟಂಪ್‌ಗಳಿರಲು ಕಾರಣವೇನು? ಡೈಹಾರ್ಟ್‌ ಫ್ಯಾನ್‌ಗಳಿಗೂ ಈ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ

cricket : ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಆಟವಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಇತಿಹಾಸ. ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ನೋಡುವ ಮೂರು ಸ್ಟಂಪ್‌ಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕರ ಕಥೆ ಇದೆ.

ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆರಂಭವಾದ ಮೊದಲ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ಸ್ಟಂಪ್‌ಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದವು. ಅವುಗಳ ಮೇಲೊಂದು ಬೇಲ್‌ ಇಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆಗ ಆಟ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಆಡದಂತೆ ಬಾಂಗ್ಲಾಗೆ ಅಡ್ಡ ದಾರಿ ಹಿಡಿಸಿದ್ದೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ.. ಸ್ಫೋಟಕ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌!

ಎರಡು ಸ್ಟಂಪ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಅಂತರ ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದುದರಿಂದ, ಚೆಂಡು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ಟಂಪ್‌ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಔಟ್ ಆಗದೇ ಉಳಿಯುತ್ತಿದ್ದನು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬೌಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು.

ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಚೆಂಡು ಸ್ಟಂಪ್ ಅಥವಾ ಬೇಲ್‌ಗೆ ತಾಗದಿದ್ದರೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಔಟ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಎರಡು ಸ್ಟಂಪ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ಹಾದುಹೋದಾಗ ಸ್ಟಂಪ್‌ಗಳಿಗೆ ತಾಕದೇ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ, ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ರನ್ನು ‘ನಾಟ್ ಔಟ್’ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Ind vs Nz T20I; ಒಬ್ಬನೇ ಬ್ಯಾಟರ್‌ನನ್ನ ಪದೇ ಪದೇ 5 ಸಲ ಔಟ್‌ ಮಾಡಿದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಯುವ ಬೌಲರ್‌..

ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ, ಸುಮಾರು 1775ರ ವೇಳೆಗೆ ಎರಡು ಸ್ಟಂಪ್‌ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಟಂಪ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಚೆಂಡು ಮಧ್ಯೆ ಹಾದುಹೋದರೂ ಸ್ಟಂಪ್‌ಗೆ ತಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಔಟ್ ಆಗಲು ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯಿತು.

ಸ್ಟಂಪ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದರೆ, ವಿಕೆಟ್‌ನ ಅಗಲ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆಗ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಔಟ್ ಆಗುವುದು ಅತೀ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಆಟದ ಸಮತೋಲನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ನಿಯಮ ರಚನೆಗಾರರು ಮೂರು ಸ್ಟಂಪ್‌ಗಳೇ ಅತ್ಯಂತ ಸಮತೋಲಿತ ವಿನ್ಯಾಸ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.

