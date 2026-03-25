Aryaman Birla: ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಹೊಸ ಮಾಲೀಕರು ಈಗ ಆರ್ಯಮನ್ ಬಿರ್ಲಾ. ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ₹16,700 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಗೆ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದರು. ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಮಾಲೀಕರಾಗುವ ಮೊದಲು ಆರ್ಯಮನ್ ಐಪಿಎಲ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಪರವಾಗಿ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಆಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಕೇವಲ 22ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಆರ್ಯಮನ್ 22ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು? ಅನೇಕ ಆಟಗಾರರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದು ಏಕೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಮಾಹಿತಿ...
ಆರ್ಯಮನ್ ಬಿರ್ಲಾ 22ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏಕೆ ನಿವೃತ್ತರಾದರು?
ಆರ್ಯಮನ್ ಬಿರ್ಲಾ 22ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ಏಕೆ ನಿವೃತ್ತರಾದರೆಂದು ನೀವು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಿರಬಹುದು. ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಅವರು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರಂತೆ. ಆರ್ಯಮನ್ 2019ರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತೊರೆದರು. ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕ್ರಮೇಣ ಅದರಿಂದ ದೂರ ಸರಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಜಸ್ತಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಶೇನ್ ವಾರ್ನ್ ಗೆ ಸಿಕ್ತು 460 ಕೋಟಿ ರೂ..! ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿ..!
ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ ಆರ್ಯಮನ್
ಐಪಿಎಲ್ ತಂಡದ ಮಾಲೀಕರಾಗುವ ಮೊದಲು ಆರ್ಯಮನ್ ಬಿರ್ಲಾ ಐಪಿಎಲ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದರು. ಐಪಿಎಲ್ 2018ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅವರನ್ನ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ₹30 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ಸೇರುವ ಮೊದಲು ಅವರು ಅದಾಗಲೇ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಪರವಾಗಿ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅವರು 2017ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಆರ್ಯಮನ್ ಒಡಿಶಾ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಆಡಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ 2018ರಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧ ಲಿಸ್ಟ್ A ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.
ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಯಮಾನ್ ಬಿರ್ಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹೇಗಿದೆ?
ಆರ್ಯಮನ್ ಬಿರ್ಲಾ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಆಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನವೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆರ್ಯಮನ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಪರ ಕೇವಲ 9 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಮತ್ತು 4 ಲಿಸ್ಟ್ A ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು 27.60ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 1 ಶತಕ ಮತ್ತು 1 ಅರ್ಧಶತಕದೊಂದಿಗೆ 414 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲಿಸ್ಟ್ A ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನವು ತುಂಬಾ ಕಳಪೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು 12.00ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 36 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಒನ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಲೇಯರ್ಗೆ IPLನಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಚಾನ್ಸೇ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ.. ಆದ್ರೆ ಈಗ RCB ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್!