Virat Kohli-IPL 2026: 18 ವರ್ಷಗಳ ತಪಸ್ಸು 2025 ರಲ್ಲಿ ಈಡೇರಿತು, ಇದೀಗ ಕೊನೆಗೂ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಐಪಿಎಲ್ ಕಪ್ (IPL 2026 Cup) ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ 2026 ರಲ್ಲಿಯೂ "ಈ ಸಲ ಕಪ್ ನಮ್ಮದೇ" ಅನ್ನುವಂತಾಗಿದೆ. ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆರ್ಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ನಡುವಿನ ರೋಚಕ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಜಯಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಕೊಹ್ಲಿ (Virat Kohli Gesture) ಸಿಕ್ಸ್ ಬಾರಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ಐಪಿಎಲ್ ಗೆದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ಕೈಸನ್ನೆಯೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೈಸನ್ನೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ಕೊಹ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನು?
ಆರ್ಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ನಡುವಿನ ಐಪಿಎಲ್ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಅಜೇಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಸಿಬಿ 155 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಒಂದು ರನ್ ಬಾಕಿ ಇದ್ದ ವೇಳೆ ಕೊಹ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ 19ನೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವಂತಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಕೊಹ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಬಾರಿದ ತಕ್ಷಣ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ತೆಗೆದು, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ಬಲಗೈನಲ್ಲಿ "ಕಪ್ಪಿಂಗ್ (Cupping) ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಕುರಿತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ ಕಪ್ ಆರ್ಸಿಬಿ ಪಾಲಿಗೆ
ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ 156 ರನ್ಗಳನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ, ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು. ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಅಜೇಯ 75 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು. 18 ನೇ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಬಾರಿಸಿದಾಗ ಬಾಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳತ್ತ ಹಾರಿದ ತಕ್ಷಣ, ಕೊಹ್ಲಿ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ತೆಗೆದು ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಕಡೆಗೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕಡೆಗೆ ಕೈ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಹಿಡಿದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಿಂಗ್ ಗೆಸ್ಟರ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದರು.
ಕೊಹ್ಲಿ ಕೈ ಸನ್ನೆಯ ಅರ್ಥವೇನು?
ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ವೇಳೆ ಕೊಹ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕೈ ಸನ್ನೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದೆ. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ "ಧನ್ಯವಾದ" ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಕೆಲವರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸಹ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ಅದನ್ನು "ಕೊಹ್ಲಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಕೋಡ್" ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕೊಹ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕೈ ಸನ್ನೆಯ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆದಾರರು, "ವಿರಾಟ್ ಕೈ ಸನ್ನೆ ಅರ್ಥವೇನು?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಸನ್ನೆಯ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಮೆಸೇಜ್ಗಳಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಟೀಕಿಸಿದವರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಇದು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ, ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾಗೆ ಅಥವಾ ಡಗೌಟ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತೋರಿಸಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕೊಹ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ಆರ್ಸಿಬಿ ಆಗಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ.