ಆರ್ಸಿಬಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿತ್ತು. ಈಗ ಐಪಿಎಲ್ನ ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಫೆವರಿಟ್ ಟೀಮ್ ಎನಿಸಿದೆ.
RCB vs MI Raipur: ಸತತ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸೋತು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಪ್ಲೇಆಫ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ತವರಿನ ಅಂಗಳ ಖಾಲಿ ಇದ್ದರೂ ರಾಯ್ಪುರದಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾಕೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಸಲಿ ಉತ್ತರ ಏನೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
2025ರ ಐಪಿಎಲ್ನ 18ನೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದು ಆರ್ಸಿಬಿ ಭರ್ಜರಿ ವಿಜಯೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಘೋರ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಆರ್ಸಿಬಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ತವರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ರಾಯ್ಪುರದ ಮೈದಾನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. 11 ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಾವು ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ ತೀವ್ರವಾದ ನೋವು ತಂದಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ, ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಹಾಗೂ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ನಡುವೆ ತಿಕ್ಕಾಟ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಆರ್ಸಿಬಿಯ ತವರಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿತ್ತು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯೂ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ಸರ್ಕಾರ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿತ್ತು. 19ನೇ ಸೀಸನ್ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ತವರಿನ ಮೈದಾನ ರಾಯ್ಪುರ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಎಂದು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಅಂತಿಮ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಸಿಇಒ ರಾಜೇಶ್ ಮೆನನ್ ಮತ್ತು ಕೆಲ ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ಸಿಎಂ ವಿಷ್ಣು ದೇವ್ ಸಾಯಿ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ ಫೈನಲ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆರ್ಸಿಬಿ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ರಾಯ್ಪುರದ ಶಹೀದ್ ವೀರ್ ನಾರಾಯಣ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಡಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಆದರೆ ಆ ನಂತರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಮಾತನಾಡಿದಂತೆ ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಉಳಿದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ರಾಯ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಉಳಿದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡ ಇಲ್ಲೇ ಆಡಲಿದೆ. ಆರ್ಸಿಬಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ, ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಐಪಿಎಲ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ಗುಜರಾತ್ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ಹೋಮ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆರ್ಸಿಬಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯೇ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ರಾಯ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡ ಬಂದು ಪಂದ್ಯವಾಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಆರ್ಸಿಬಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿತ್ತು. ಈಗ ಎಲ್ಲವೂ ಮುಗಿದ ಅಧ್ಯಯನವಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಬೇಕಿದೆ.