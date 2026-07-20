ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡವನ್ನು ಸ್ಪೇನ್ 1-0 ಗೋಲುಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಸ್ಪೇನ್ ತಂಡ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲಲು ನೆರವಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಫೆರಾನ್ ಟೊರೆಸ್ 106 ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಆ ಒಂದು ಗೋಲು. ಆದರೆ, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲ ತಂಡವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಾಗೂ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಅಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಆಟಗಾರನಿದ್ದರೂ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಸ್ಪೇನ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇಕೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೀಗ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಸ್ಪೇನ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲಲು ಇಲ್ಲಿವೆ ಐದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು:
* ಮಿಡ್ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ:
ಚೆಂಡನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಸ್ಪೇನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ರಹಸ್ಯವಲ್ಲ. ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ, ಮಿಡ್ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡ ಸ್ಪೇನ್, ಮಿಡ್ಫೀಲ್ಡ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೇಗವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿತು, ಇದು ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಪೊಸೆಷನ್ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿಲ್ಲ.
* ಎಂಜೊ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ಗೆ ಹಳದಿ ಕಾರ್ಡ್:
ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದ ನಿಲುಗಡೆ ಸಮಯದ ಮೂರನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಪೌ ಕ್ಯೂಬಾರ್ಸಿ ಅವರ ಮಾರ್ಚಿಂಗ್ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಎಂಜೊ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿನಿಕತನದ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡನೇ ಹಳದಿ ಕಾರ್ಡ್ ತೋರಿಸಲಾಯಿತು. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಂಜೊ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಎರಡು ಹಳದಿ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ನಂತರ ಹೊರಬಿದ್ದ ನಂತರ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡವು 10 ಪುರುಷರಿಗೆ ಇಳಿಯಿತು, ಇದು ಸ್ಪೇನ್ಗೆ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು.
ಕಡಿಮೆ ಆಟಗಾರನೊಂದಿಗೆ ಆಡುವುದು ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಪರವಾಗಿ ಎಂದಿಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸ್ಪೇನ್ನಂತಹ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಆಡುವಾಗ ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸವಾಲಿನ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯದ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದ ಆರು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲೇ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸ್ಪೇನ್ ತಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚುವರಿ-ಮ್ಯಾನ್ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು.
* ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಮೇಲಿನ ಅತಿಯಾದ ಅವಲಂಬನೆ:
ನುವಾರ ಸ್ಪೇನ್ ವಿರುದ್ದ ನಡೆದ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ 0.04 ರ xG (ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಗೋಲುಗಳು) ದಾಖಲಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೀ ಪಾಸ್ ಮಾಡಲು ವಿಫಲರಾದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೂ ಮುನ್ನ ಎಂಟು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ನಾಯಕ ಮೆಸ್ಸಿಯನ್ನು ಸ್ಪೇನ್ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿ ಸೈಡ್ ಲೈನ್ ಮಾಡಿತು. ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ 15 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಸ್ಸಿ ಕೇವಲ ವೀಕ್ಷಕನಾಗಿದ್ದನು, ಕೇವಲ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ಮಾತ್ರ ದಾಖಲಿಸಿದನು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತಂಡ ಆಟವಾಡುವಾಗ ತಂಡದ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಮೇಲಿನ ಅತಿಯಾದ ಅವಲಂಬನೆ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಎಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು.
* ಲಿಸಾಂಡ್ರೊ ಮಾರ್ಟಿನೆಜ್ ಅವರ ಗಾಯ:
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ರಕ್ಷಣೆಯ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಿಸಾಂಡ್ರೊ ಮಾರ್ಟಿನೆಜ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯನ್ ರೊಮೆರೊ ಪ್ರಮುಖ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅರ್ಧಾವಧಿಯ ಹೊಡೆತದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಕಾರಣ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಮಾರ್ಟಿನೆಜ್ ಅವರನ್ನು ಹೊರಗಿಡಬೇಕಾಯಿತು. ಅವರ ನಿರ್ಗಮನದಿಂದಾಗಿ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಸ್ಕಾಲೋನಿ ಅನುಭವಿ ಡಿಫೆಂಡರ್ ನಿಕೋಲಸ್ ಅವರನ್ನು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಇದು ತಂಡದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿತು.
ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಅವಾಸ್ತವಿಕ ನಡೆ:
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಮೊದಲು ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡವು ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತ್ತು, 19 ಬಾರಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತಂಡವು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಶಾಟ್ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಒಟ್ಟು ಎರಡು ಶಾಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ಸ್ಪೇನ್ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 20 ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 12 ಗುರಿ ತಲುಪಿದ್ದವು. ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ 0.17 ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸ್ಪೇನ್ ಸುಮಾರು 1.94 xG ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
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