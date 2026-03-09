English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ಬ್ಲೂ ಕಲರ್‌ ಜೆರ್ಸಿ ಅನ್ನೇ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರು ಧರಿಸುವುದು ಯಾಕೆ.. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯವೇನು..?

ಬ್ಲೂ ಕಲರ್‌ ಜೆರ್ಸಿ ಅನ್ನೇ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರು ಧರಿಸುವುದು ಯಾಕೆ.. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯವೇನು..?

ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಆಟಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಜೆರ್ಸಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣವನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Mar 10, 2026, 12:04 AM IST
  • ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮದೇ ದೇಶದ ಜೆರ್ಸಿ ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ
  • ಜೆರ್ಸಿ ಧರಿಸುವುದರ ಹಿಂದಿದೆ ಅಸಲಿ ಕಹಾನಿ, ಇದು ರೋಚಕವಾಗಿದೆ
  • ಭಾರತ ಧರಿಸುವ ಈ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣವೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತೆಯ ಸಂಕೇತ

ಬ್ಲೂ ಕಲರ್‌ ಜೆರ್ಸಿ ಅನ್ನೇ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರು ಧರಿಸುವುದು ಯಾಕೆ.. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯವೇನು..?

Team India players wear blue jersey: ಟೆಸ್ಟ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ವೊಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರು ಉಳಿದ ಎರಡು T20 ಹಾಗೂ ODI ಫಾರ್ಮೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನೇ ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೊಟ್ಟುಕೊಂಡರೇ, ಸೀಮಿತ ಓವರ್‌ಗಳ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮದೇ ದೇಶದ ಜೆರ್ಸಿ ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಈ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಜೆರ್ಸಿಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಕಲ್ಪನೆ ಕೊಟ್ಟವರು ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದ ದೊರೆ ಕೆರ್ರಿ ಪ್ಯಾಕರ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಕಳೆದ 40 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹಿಂದನಿಂದ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನು ತೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಏಕದಿನ ಹಾಗೂ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಮೆನ್‌ ಇನ್‌ ಬ್ಲೂ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂಡವು ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತಾಗಿ ಒಂದು ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಭಾರತ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಬಳಸುತ್ತಿದೆ. ಆಟಗಾರರು ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ತೊಡುವುದರಿಂದ ಟಿವಿ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳಿಗೂ ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಲಾಯಿತು.  

ನೀಲಿ ಬಣ್ಣವನ್ನೇ ಭಾರತ ತಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವುದರ ಹಿಂದೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರಣ ಇದೆ. ಅದೇ ಭಾರತದ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತೆಯ ಸಂಕೇತ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಜೆರ್ಸಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. 1985 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬೆನ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಹೆಡ್ಜಸ್ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಜೆರ್ಸಿ ಧರಿಸಿ ಆಡಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಜೊತೆಗೆ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಇರುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: TV ಶೋಗೆ ಆಂಕರ್‌ ಆಗಿದ್ದ ಯುವತಿ, ಈಗ 1 ಸಿನಿಮಾಗೆ 20 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ.. ಈ ನಟಿಯ ರೇಂಜ್‌ ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್‌!

ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ 1992ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೆರ್ಸಿಗಳನ್ನು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಡುವಾಗ ಧರಿಸಲೇಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಭಾರತೀಯ ತಂಡವು ನೀಲಿ ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡೆ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿದೆ. ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಎಂದರೆ ಆಕಾಶ ಹಾಗೂ ಸಾಗರದಂತಹ ವಿಶಾಲತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ತಂಡದ ಅಗಾಧ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ಕಣ್ಣೀರು.. ಫೈನಲ್‌ಗೂ ಮೊದಲು ಏನೇನು ನಡೆಯಿತು, ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್!

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Team India players wear blue jerseyNational Flag SymbolismNational Flagspecific religiouspolitical group

