ಬ್ಲೂ ಕಲರ್‌ ಜೆರ್ಸಿ ಅನ್ನೇ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರು ಧರಿಸುವುದು ಯಾಕೆ.. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯವೇನು..?

Team India players wear blue jersey: ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ವೊಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರು ಉಳಿದ ಎರಡು T20 ಹಾಗೂ ODI ಫಾರ್ಮೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನೇ ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೊಟ್ಟುಕೊಂಡರೇ, ಸೀಮಿತ ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮದೇ ದೇಶದ ಜೆರ್ಸಿ ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಈ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಜೆರ್ಸಿಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಕಲ್ಪನೆ ಕೊಟ್ಟವರು ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದ ದೊರೆ ಕೆರ್ರಿ ಪ್ಯಾಕರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಳೆದ 40 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹಿಂದನಿಂದ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನು ತೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಏಕದಿನ ಹಾಗೂ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಮೆನ್ ಇನ್ ಬ್ಲೂ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂಡವು ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತಾಗಿ ಒಂದು ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಭಾರತ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಬಳಸುತ್ತಿದೆ. ಆಟಗಾರರು ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ತೊಡುವುದರಿಂದ ಟಿವಿ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳಿಗೂ ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ನೀಲಿ ಬಣ್ಣವನ್ನೇ ಭಾರತ ತಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವುದರ ಹಿಂದೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರಣ ಇದೆ. ಅದೇ ಭಾರತದ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತೆಯ ಸಂಕೇತ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಜೆರ್ಸಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. 1985 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬೆನ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಹೆಡ್ಜಸ್ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಜೆರ್ಸಿ ಧರಿಸಿ ಆಡಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಜೊತೆಗೆ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಇರುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 1992ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೆರ್ಸಿಗಳನ್ನು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಡುವಾಗ ಧರಿಸಲೇಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಭಾರತೀಯ ತಂಡವು ನೀಲಿ ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡೆ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿದೆ. ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಎಂದರೆ ಆಕಾಶ ಹಾಗೂ ಸಾಗರದಂತಹ ವಿಶಾಲತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ತಂಡದ ಅಗಾಧ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
