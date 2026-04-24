ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬ್ಯಾಟ್‌ನ ಉದ್ದ, ಅಗಲ ಮತ್ತು ದಪ್ಪ ಎಷ್ಟು? ಬ್ಯಾಟ್ ಗೇಜ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಏಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ?

ನೀವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬ್ಯಾಟ್‌ನ ಗಾತ್ರವನ್ನ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಗೇಜ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳು ಭಾರವಾದ ಬ್ಯಾಟ್‌ಗಳನ್ನ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ...

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Apr 24, 2026, 08:21 PM IST
IPL Bat Gauge Test: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಿಯಮಗಳಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರರು ಅವುಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂಪೈರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಚ್ ರೆಫರಿಗಳು ಇಡೀ ಆಟವು ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲು ಅಂಪೈರ್‌ಗಳು ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು. ಇದರರ್ಥ ಬ್ಯಾಟ್‌ನ ಉದ್ದ, ಅಗಲ ಮತ್ತು ದಪ್ಪವನ್ನ ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದು. ತೂಕದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿದ್ದರೂ, ಇದರ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. 

ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬ್ಯಾಟ್‌ನ ಉದ್ದ & ಅಗಲದ ನಿಯಮಗಳೇನು?

ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಐಸಿಸಿ ರೂಪಿಸಿದ್ದು, ಇವು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ. ಐಸಿಸಿ ನಿಯಮ 5ರ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ಯಾಟ್‌ನ ಉದ್ದ, ಅಗಲ ಮತ್ತು ದಪ್ಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಬ್ಯಾಟ್‌ನ ಉದ್ದ 38 ಇಂಚುಗಳು ಅಂದರೆ 96.52 ಸೆಂ.ಮೀ.. ಇರಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹಿಡಿದಿರುವ ಬ್ಯಾಟ್‌ನ ಹಿಡಿಕೆಯೂ ಸೇರಿದೆ. ಉದ್ದ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರಬಾರದು. ಅಗಲದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅದು 4.25 ಇಂಚುಗಳು ಅಂದರೆ 10.8 ಸೆಂ.ಮೀ. ಇರಬೇಕು. ಬ್ಯಾಟ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಅಗಲವಾಗಿರಬಾರದು. ಬ್ಯಾಟ್‌ನ ದಪ್ಪವು 1.57 ಇಂಚುಗಳವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು.

ಬ್ಯಾಟ್‌ನ ತೂಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಡಿಲಿಕೆ  

ಈಗ ತೂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋಣ. ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ ಐಸಿಸಿ ತೂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಉದ್ದ, ಅಗಲ ಮತ್ತು ದಪ್ಪವನ್ನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಬ್ಯಾಟ್‌ನ ತೂಕವು ಸ್ವಯಂ ನಿಯಮಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾರವಾದ ಬ್ಯಾಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬಹುದು. ಬ್ಯಾಟ್‌ನ ದಪ್ಪ 40 ಮಿಮೀ ಮತ್ತು ಅದರ ಆಳ 67 ಮಿಮೀ. ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ 1.1 ಕೆಜಿಯಿಂದ 1.3 ಕೆಜಿವರೆಗೆ ತೂಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಪುರುಷರ ಬ್ಯಾಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಬ್ಯಾಟ್‌ಗಳು 1 ಕೆಜಿಯಿಂದ 1.15 ಕೆಜಿ ವರೆಗೆ ತೂಗಬಹುದು. 

ಅತ್ಯಂತ ಭಾರದ ಬ್ಯಾಟ್‌ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಚಿನ್‌ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ 

ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ತಮ್ಮ ಕಾಲದ ಅತ್ಯಂತ ಭಾರವಾದ ಬ್ಯಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್ ಸುಮಾರು 1.47 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ತೂಕವಿತ್ತು. ಭಾರವಾದ ಬ್ಯಾಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಆದರೂ ಅದನ್ನ ಸ್ವಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ವ್ಯಾಪಕ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಎಂ.ಎಸ್.ಧೋನಿ ಕೂಡ ಭಾರವಾದ ಬ್ಯಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 1.1 ರಿಂದ 1.2 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ತೂಕದ ಬ್ಯಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಾರೆ. 

ಬ್ಯಾಟ್ ಗೇಜ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಏಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ?

ಬ್ಯಾಟ್‌ ಗೇಜ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಂದರೇನು ಎಂಬುದನ್ನ ಸಹ ತಿಳಿಯುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಬ್ಯಾಟ್‌ನ ನಿಖರತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಅಂಪೈರ್‌ಗಳು ಇದನ್ನ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಮರದ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೌಕಟ್ಟಾಗಿದ್ದು, ಬ್ಯಾಟ್ ಅದರ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗಬೇಕು. ಅದು ಹಾದು ಹೋಗದಿದ್ದರೆ, ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ತನ್ನ ಬ್ಯಾಟ್ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಅನುಮತಿಸಲಾದ ಗಾತ್ರಕ್ಕಿಂತ ದಪ್ಪ ಅಥವಾ ಅಗಲವಾದ ಬ್ಯಾಟ್ ಬಳಸದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಇದನ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

