RCB playing-11 against SRH: ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (IPL) 2026ರ ಕೊನೆಯ ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ (SRH) ತಂಡವು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ವಿರುದ್ಧ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆರ್ಸಿಬಿ ನಾಯಕ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಅವರು, ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ 11ಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಗಾಯದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದರೂ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.
ಏಪ್ರಿಲ್ 18 ರಂದು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಆರ್ಸಿಬಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ಲೈನ್ ಬಳಿ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಎಡಗೈ ಬೆರಳಿಗೆ ಗಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಸಾಲ್ಟ್ ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಆರ್ಸಿಬಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದರು. ಗಾಯದ ನಂತರ ಸ್ಫೋಟಕ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಸ್ಕ್ಯಾನ್, ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಚೇತರಿಕೆಗಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಮರಳಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್ ಜಾಕೋಬ್ ಬೆಥೆಲ್ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಓಪನರ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು.
ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅವರು ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದು ಪ್ಲೇಆಫ್ಗಳಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಆಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಫಿಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಿರಾಕಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಮೊದಲಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಡಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಗಾಯಗೊಂಡರೆ ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಆಡಿಸಿಲ್ಲ. ನಾಕೌಟ್ ಹಂತ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದೇ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅವರನ್ನು SRH ವಿರುದ್ಧದ ಆಡುವ XI ನಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಫಿಟ್ ಮತ್ತು ಫೈನ್ ಇದ್ದು ಪ್ಲೇಆಫ್ಗಳಿಗೆ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ನಾಕೌಟ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಪೂರ್ಣ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದ ಜಾಕೋಬ್ ಬೆಥೆಲ್ ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಓಪನರ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಫಲರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಇಂಜುರಿಗೆ ಒಳಗಾದ ಮೇಲೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಮರಳುವ ಮೊದಲೇ ಆಡಿದ ಐಪಿಎಲ್ನ ಆರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 202 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಸರಾಸರಿ 33.66 ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ರೇಟ್ 168.33 ಇದ್ದು ಸಾಲ್ಟ್ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ 2025ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಟೀಮ್ ಮೊದಲ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೂ ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಮಗುವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಫೈನಲ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ಸರಿಯಾಗಿ ಐಪಿಎಲ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿದು ತಂಡಕ್ಕೆ ತಿರುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿತ್ತು.