Why is RCB captain Rajat Patidar not playing: 2026ರ ಐಪಿಎಲ್ನ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತಿದೆ. ಅಚ್ಚರಿ ಎಂದರೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಅವರು ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ನಾಯಕ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ತುಸು ಬೇಸರ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಇಲ್ಲದ ಕೊರಗನ್ನು ವಿಕೆಟರ್ ಕೀಪರ್ ಕಮ್ ನಾಯಕನಾಗಿರುವ ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ನೀಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವನ್ನು ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್, ಬ್ಯಾಟರ್ ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಧರ್ಮಶಾಲಾದ HPCA ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ತನ್ನ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡ ಆಡುತ್ತಿದೆ. ಪಂದ್ಯದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರು, ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ಆರ್ಸಿಬಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಆರ್ಸಿಬಿಯ ನಿಯಮಿತ ನಾಯಕ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಅವರು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕಮ್ ನಾಯಕ ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು, ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಂದಿನ 40 ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮುಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಾಗ ನೋಡಬಹುದು. ಟೂರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ನಾವು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಒಂದು ತಂಡವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯ ಆರ್ಸಿಬಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಂದಿನ ಗೆಲುವು ಪ್ಲೇಆಫ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪಂದ್ಯ ಎಂದು ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಹೇಳಿದಂತೆ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಾಗ ನೋಡಬಹುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಪರ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಅವರು 10 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 195 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 326 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಕೂಡ ಸೇರಿವೆ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಬದಲಿಗೆ ಸುಯಾಶ್ ಶರ್ಮಾಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಜಾಕೋಬ್ ಡಫಿ ಬದಲಿಗೆ ರೊಮಾರಿಯೋ ಶೆಫರ್ಡ್ ಅವರು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆರ್ಸಿಬಿ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ XI: ಜಾಕೋಬ್ ಬೆಥೆಲ್, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್, ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಮತ್ತು ನಾಯಕ), ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್, ರೊಮಾರಿಯೋ ಶೆಫರ್ಡ್, ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್, ಜೋಶ್ ಹ್ಯಾಜಲ್ವುಡ್ ಮತ್ತು ಸುಯಾಶ್ ಶರ್ಮಾ.