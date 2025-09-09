ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಇದ್ರೂ... ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಆಡುತ್ತಿಲ್ಲವೇಕೆ ನೇಪಾಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ತಂಡ? ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಕಾರಣವಿದು..

Asia Cup 2025: ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ 2025 ಇಂದು ಅಂದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9 ರಂದು ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಾಗಿ 2 ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 8 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ 19 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಉತ್ತಮ ಐಸಿಸಿ ಶ್ರೇಯಾಂಕಗಳಿಂದಾಗಿ ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ಗೆ ನೇರ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿವೆ. ಆದರೆ ನೇಪಾಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ನ ಭಾಗವಾಗಲು ಏಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ? ಎಂದು ನೋಡೋಣ.
8 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಇದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ- ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಓಮನ್, ಯುಎಇ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್. ಗುಂಪು ಎ ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಯುಎಇ ಮತ್ತು ಓಮನ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಗುಂಪು ಬಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ತಂಡಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಐಸಿಸಿ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ, ಅಗ್ರ ಐದು ತಂಡಗಳು ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ಗೆ ನೇರ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದವು. ಆದರೆ ಉಳಿದ ತಂಡಗಳನ್ನು ಎಸಿಸಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಕಪ್ನ ಪಂದ್ಯಗಳ ನಂತರ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು, ಇದರಲ್ಲಿ 10 ತಂಡಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಮತ್ತು ನೇಪಾಳ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ನೇಪಾಳ, ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್, ಕತಾರ್, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಮಲೇಷ್ಯಾವನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಗ್ರ 4 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಿತು. ಆದರೆ, ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳ ಸೋಲನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಅನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಆಡಲು ಅವರಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೋತರು ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಆಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಭರವಸೆಗಳು ಭಗ್ನಗೊಂಡವು.
ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಓಮನ್, ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಯುಎಇ ತಂಡಗಳು ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಆಡಲು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದವು. ಎಸಿಸಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರೂ, ನೇಪಾಳ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ವಿಫಲವಾಯಿತು.
