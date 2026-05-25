IPL 2026: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನದ ವಿರಾಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನಿರಾಶೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದರೂ, ನಾಳೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ನಿಜವಾದ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಆಟಗಾರರು ಹೊಸ ತಂತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಐಪಿಎಲ್ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಯಾರು ಮುತ್ತಿಕ್ಕುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ.
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಿಯರನ್ನು ರೋಮಾಂಚನಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ IPL 2026 ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿವೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ ಟಿವಿಗಳ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೇ 25 (ಸೋಮವಾರ) ರಂದು ನಿರಾಶೆಗೊಂಡರು. ಇಂದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವೂ ನಿಗದಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇಂದು ಪಂದ್ಯ ಏಕೆ ಇಲ್ಲ? ಪ್ಲೇಆಫ್ಗಳು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ? ಆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ.
ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ 19 ನೇ ಸೀಸನ್ ಈಗ ಅತ್ಯಂತ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ರಂಜಿಸಿದ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿವೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಪ್ಲೇಆಫ್ ರೇಸ್ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಕೊನೆಯ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಲೀಗ್ ಹಂತದ ನಂತರ ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿರುವ ನಾಲ್ಕು ತಂಡಗಳಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣದ ಆಯಾಸವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಬಿಸಿಸಿಐ ಒಂದು ದಿನದ ವಿರಾಮವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಈ ವಿರಾಮವು ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಪ್ಲೇಆಫ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಒತ್ತಡದಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದರಿಂದ, ತಂಡಗಳು ತಮ್ಮ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇಂದು (ಮೇ 25) ಯಾವುದೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಐಪಿಎಲ್ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಎರಡು ತಂಡಗಳಾದ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು 'ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್-1' ನಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಎದುರಾಗಲಿವೆ. ಗೆದ್ದ ತಂಡ ನೇರವಾಗಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸೋತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ. ಸೋತ ತಂಡವು ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ. ಗೆದ್ದ ತಂಡವು 'ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್-1' ನಲ್ಲಿ ಸೋತ ತಂಡವನ್ನು 'ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್-2' ನಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ನಿಜವಾದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಮೇ 26 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳು ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಸಂಜೆ 7:30 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ.
ಮೇ 26 (ಮಂಗಳವಾರ) – ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 1: ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್ಸಿಬಿ) vs ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ (ಜಿಟಿ). ಸ್ಥಳ: ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಧರ್ಮಶಾಲಾ.
ಮೇ 27 (ಬುಧವಾರ) – ಎಲಿಮಿನೇಟರ್: ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ (SRH) vs ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ (RR). ಸ್ಥಳ: ಮಹಾರಾಜ ಯಾದವಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಮುಲ್ಲನ್ಪುರ (ನ್ಯೂ ಚಂಡೀಗಢ).
ಮೇ 29 (ಶುಕ್ರವಾರ) – ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 2: ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್-1 ರಲ್ಲಿ ಸೋತ ತಂಡ vs. ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ವಿಜೇತ ತಂಡ. ಸ್ಥಳ: ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಅಹಮದಾಬಾದ್.
ಮೇ 31 (ಭಾನುವಾರ) – ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫೈನಲ್: ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್-1 ರ ವಿಜೇತರು vs ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್-2 ರ ವಿಜೇತರು. ಸ್ಥಳ: ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಅಹಮದಾಬಾದ್.
