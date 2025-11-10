ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿದ್ದರೂ ಧೋನಿ ಮದುವೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಈ ಐವರು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಮಾತ್ರ..! ರಹಸ್ಯ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರರು

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Why only five cricketers attended Dhoni's wedding : ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್‌ ಧೋನಿ ಬಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ತಂಡದ ನಿಸ್ಸೀಮ ಎಂಬುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಅವರಿಗಿರುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಹೇಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರ ಮದುವೆ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಒಂದು ಅಚ್ಚರಿ ಸಂಗತಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 10, 2025, 12:50 PM IST
  • ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ ದಂಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಎಂದು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ
  • 2004 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 0 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ರನೌಟ್ ಆದ ನಂತರ, ಮಹಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ.

Why only five cricketers attended Dhoni's wedding: ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ತಂಡದ ದಂತಕಥೆ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಶಾಂತ ನಡವಳಿಕೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಜೀವನದ ಕುರಿತು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಇಂದಿಗೂ ಅವರು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಆಸಕ್ತಿಕರ ವಿಷಯಗಳು ಆಗಾಗ ಹೊರಬೀಳುತ್ತವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಧೋನಿ ಅವರ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯವೀಗ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್‌ ಧೋನಿಯವರು ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮದುವೆಗೆ ಕೇವಲ ಐವರು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದರು. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

2004 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 0 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ರನೌಟ್ ಆದ ನಂತರ, ಮಹಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಧೋನಿ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಶಾಟ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಬೇಗನೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IPL ಹರಾಜಿಗೆ ಮುಹೂರ್ತ ಫಿಕ್ಸ್‌.. ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಫೈನಲ್‌ ಮಾಡಲು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳಿಗೆ ಡೆಡ್‌ಲೈನ್‌

ಧೋನಿ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 2007 ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದಿತು. ನಂತರ, 2011 ರಲ್ಲಿ, ಧೋನಿ 28 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಮಹಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. 2013 ರಲ್ಲಿ, ಧೋನಿ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಅವರು ತಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.

ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ, ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ 2010 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಧೋನಿಯ ಟ್ರೋಫಿಗಳು ಚೆನ್ನೈ ಖಾತೆಗೆ ಹರಿಯುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಜೊತೆಗೆ, ಧೋನಿ ಕೂಡ ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ತಲಾ ಐದು ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಮಹಿಗೆ ಈಗ 43 ವರ್ಷ. ಆದರೆ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಚೆನ್ನೈ ಪರ ಆಡಬೇಕೆಂಬ ಅವರ ಉತ್ಸಾಹ ಅವರನ್ನು ಎದ್ದು ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅವರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಚೆನ್ನೈ ಪರ ನಾಯಕನಾಗಿ ಆಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಆಡುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ, ಐಪಿಎಲ್‌ನ 19 ನೇ ಸೀಸನ್ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಧೋನಿ ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: RCB IPL 2026: ಮಿನಿ ಹರಾಜಿಗೆ ಸಜ್ಜಾಯ್ತು ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಟೀಂ.. ತಂಡದ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್‌ ಆಟಗಾರರೇ ಔಟ್‌

ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ ದಂಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಎಂದು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಝಿವಾ ಎಂಬ ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ. ಧೋನಿ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷಿ ಜುಲೈ 4, 2010 ರಂದು ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್‌ನ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ವಿವಾಹವಾದರು.

ಧೋನಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು. ಆದರೆ, ಅವರ ಮದುವೆಗೆ ಕೆಲವೇ ಜನರು ಮಾತ್ರ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಕೆಲವೇ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧೋನಿ ಮದುವೆಗೆ ಐದು ಆಟಗಾರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಅವರಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ, ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್, ಆರ್‌ಪಿ ಸಿಂಗ್, ಆಶಿಶ್ ನೆಹ್ರಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದ ಆರಂಭಿಕ ಮತ್ತು ದಂತಕಥೆ ಆಟಗಾರ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
 

Rohit SharmaSuresh RainaRP Singhms dhoni weddingTeam India

