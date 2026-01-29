English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Shreyas iyer: ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್‌ಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿಲ್ಲ! ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ

shreyas iyer: ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರು  ಟಿ20 ಸರಣಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಅಂತಾ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೇನು ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ..

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Jan 29, 2026, 01:27 PM IST
  • ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಐಯರ್‌ ಟಿ20ಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯಲು ಕಾರಣವೇನು?
  • ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಯಾದವ್‌ ಅಚ್ಚರಿಯ ಹೇಳಿಕೆ

shreyas iyer: ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಟಿ20 ಸರಣಿ ರೋಮಾಂಚಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ (ವಿಜಾಗ್) ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನಾಲ್ಕನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾರತ ತಂಡದ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರ ಬದಲಿಗೆ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಕರಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ, ಅವರು ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಹ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರದ ಹಿಂದಿನ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಯುವ ಆಟಗಾರ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 3 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಡಬೇಕಿತ್ತು. ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಗಾಯದ ಕಾರಣ ಹೊರಗುಳಿದ ಕಾರಣ, ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ತಂಡದ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತು. ತಿಲಕ್ ಬದಲಿಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವರಿಗೆ ಅಂತಿಮ ತಂಡದಲ್ಲಿ (ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ XI) ಸ್ಥಾನ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಿಂದ ದೂರವಿದ್ದ ವಿಕೆಟ್‌ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರನ್ನು ಈ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲಾಯಿತು.

ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಆಯ್ಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್, ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರವಲ್ಲ, ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. "ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ನಮ್ಮ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಂತಹ ಮೆಗಾ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುವಾಗ, ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಂದ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸ ನೀಡುವುದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ಇಶಾನ್ ಭಾರತ ಪರ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅವರು ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ವಿವರಿಸಿದರು.

ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಾಯಕ, "ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಒಬ್ಬ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಟಗಾರ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ (ಟಿ20 ತಂಡ) ಇಲ್ಲ. ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಅವರ ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಬ್ಯಾಕಪ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು 4ನೇ ಅಥವಾ 5ನೇ ಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದ್ದರೆ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಶಾನ್ ಕಿಶಾನ್ ನಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಪರ್ಯಾಯದಂತೆ ತೋರುತ್ತಿತ್ತು. ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಆಗಿರುವುದು ಇಶಾನ್‌ಗೆ ಸಹ ಉಪಯುಕ್ತವಾಯಿತು" ಎಂದು ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯ ಕುಮಾರ್‌ ಯಾದವ್‌ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

ಭಾರತ ತಂಡವು ಪ್ರಸ್ತುತ 2026ರಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಮೆಗಾ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ಗಾಗಿ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಂಡದ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಆರು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ವೈಜಾಗ್ ಟಿ20 ಗೆ ಹೋಗುವುದು ಸಹ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಎಂದು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಅರ್ಶ್‌ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಕರೆತರುವ ಮೂಲಕ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಐದು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೌಲರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಡಲು ಬಯಸಿದೆ. ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಏಕದಿನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು ತಂಡದ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ತಂಡದ ಆಡಳಿತವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರರತ್ತ ವಾಲುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಿಲ್, ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಅವರಂತಹ ಆಟಗಾರರ ಆಗಮನದೊಂದಿಗೆ, ಟಿ 20ಗಳಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರ ಸ್ಥಾನ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ.

ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ತಂಡದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ದಾಖಲೆಗಳಿಗಿಂತ ತಂಡದ ಸಂಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ವೈಜಾಗ್ ಪಂದ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶ ಏನೇ ಇರಲಿ, ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಮೊದಲು ಇಂತಹ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸಿದರು.

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

