why Suryakumar Yadav did not bat: 2025ರ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ನ ಕೊನೆಯ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಕೆಲವು ವಿಚಿತ್ರ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೂಪರ್ ಫೋರ್ಗಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಭಾರತೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯವು ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾಬೀತಾಯಿತು.
ಭಾರತ ಓಮನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿತು. ಸ್ಕೋರ್ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮೊತ್ತ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಕೂಡ ಗಮನಾರ್ಹ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೇಹದ ʼಆʼ ಎರಡು ಖಾಸಗಿ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ಸಾರಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್! ಸಚಿನ್ ಪುತ್ರಿಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು?
ಆದರೆ, ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಸೂರ್ಯ ಗೈರುಹಾಜರು. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯು ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಯಿತು. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಮತ್ತು ಶಿವಂ ದುಬೆ ಅವರ ಔಟ್ ನಂತರ, ಸೂರ್ಯ 7 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅದು ಆಗಲಿಲ್ಲ.
ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಅವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಂದರು. ಕಡೆಗೆ 8ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿಯೂ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ, ನಂತರ 9ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಅರ್ಷದೀಪ್ ಮತ್ತು 10ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಅವರು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಡಗೌಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಡ್ಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಕುಳಿತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಮಧ್ಯೆ ದುರಂತ... ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ತಂದೆ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನ; ಶೋಕ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕ!!
ಎಂಟು ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದರೂ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ತಂಡದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ನಾಯಕ ಇತರ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿರಬಹುದು. ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸಂಜು, ಹಾರ್ದಿಕ್, ಶಿವಂ ಮತ್ತು ತಿಲಕ್ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸಮಯ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸೂರ್ಯ ಕೆಳ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರಬಹುದು.