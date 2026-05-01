RCB vs GT Catch Controversy: ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ (GT) ನಡುವಿನ ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಪಂದ್ಯವು ಒಂದು ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಕ್ಯಾಚ್ನಿಂದಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಆರ್ಸಿಬಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ರಜತ್ ಪಾಟೀದಾರ್ ಅವರ ಔಟ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅಂಪೈರ್ ಜೊತೆ ನಡೆಸಿದ ವಾಗ್ವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದೆ.
Jason Holder catch controversy : ಆರ್ಸಿಬಿ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನ 8ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಅರ್ಷದ್ ಖಾನ್ ಎಸೆದ ಚೆಂಡನ್ನು ರಜತ್ ಪಾಟೀದಾರ್ ಡೀಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಡೆಗೆ ಬಾರಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಜೇಸನ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಓಡಿ ಬಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿದರು. ಆದರೆ, ಹೋಲ್ಡರ್ ಹಿಡಿದ ಚೆಂಡು ನೆಲಕ್ಕೆ ತಗುಲಿತ್ತು. ಆನ್-ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ (Soft Signal) ನಿಯಮ ಈಗ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಮೂರನೇ ಅಂಪೈರ್ ಕೂಡ ಇದನ್ನು 'ಔಟ್' ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದು ಇದೀಗ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಅಂಪೈರ್ ಜೊತೆ ಕೊಹ್ಲಿ ವಾಗ್ವಾದ : ಪಾಟೀದಾರ್ ಔಟ್ ಎಂದು ತೀರ್ಪು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಡಗೌಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕೋಪಗೊಂಡರು. ನೇರವಾಗಿ ಬೌಂಡರಿ ಲೈನ್ಗೆ ಬಂದ ಕೊಹ್ಲಿ, ರಿಸರ್ವ್ ಅಂಪೈರ್ (Fourth Umpire) ಜೊತೆ ಸುದೀರ್ಘ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದರು. ಚೆಂಡು ನೆಲಕ್ಕೆ ತಗುಲಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರೂ ಔಟ್ ನೀಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರು.
ನಿಯಮ 33.3 ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ? : ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ನಿಯಮ 33.3ರ ಪ್ರಕಾರ, ಒಬ್ಬ ಫೀಲ್ಡರ್ ಚೆಂಡಿನ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ತನ್ನ ಚಲನೆಯ (Movement) ಮೇಲೂ ಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಚೆಂಡನ್ನು ಹಿಡಿದ ನಂತರ ಫೀಲ್ಡರ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗುವಾಗ ಅಥವಾ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವಾಗ ಚೆಂಡು ನೆಲಕ್ಕೆ ತಗುಲಿದರೆ ಅದನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಕ್ಯಾಚ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಆ್ಯಶಸ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು 'ನಾಟೌಟ್' ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಘಟನೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಇರ್ಫಾನ್ ಪಠಾಣ್ ಮತ್ತು ಆಕಾಶ್ ಚೋಪ್ರಾ ಅಂತಹ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು, ಅಂಪೈರ್ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂಪೈರ್ ಸಮರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಅಶ್ವಿನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ : ಆದರೆ, ಟಿವಿ ಅಂಪೈರ್ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವೇ ಬೇರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಜೇಸನ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಎಂಬುದು ಕ್ಯಾಚ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್, ಹೋಲ್ಡರ್ ಅವರ ಕೈಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿವೆ, ಚೆಂಡು ಅವರ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಬೆರಳುಗಳ ನಡುವೆ ಹುಲ್ಲು ಕಾಣಿಸಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು ನೆಲಕ್ಕೆ ತಗುಲಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ ಎಂದು ಅಂಪೈರ್ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಹೋಲ್ಡರ್ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಈ 'ಕ್ಯಾಚ್ ವಿವಾದ' ಮಾತ್ರ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯುವಂತಿದೆ.. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ RCB ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬೇಸರಗೊಂಡಿದ್ದಂತೂ ಸತ್ಯ..