/15 ವರ್ಷ ಆದ್ರು ಈ ಸಲ U19 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಆಡಲ್ಲ.. ಸೆಹ್ವಾಗ್‌, ದ್ರಾವಿಡ್‌ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್‌!

Vaibhav Suryavanshi not selected U19 ODI series against Australia: ತವರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ 3 ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (BCCI) ಯೂ ಅಂಡರ್-19 ತಂಡಕ್ಕೆ 15 ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರು ಆಗಿದ್ದ ವಿರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಅವರ ಮಗ ಆರ್ಯವೀರ್ ಸೆಹ್ವಾಗ್ (Aaryavir Sehwag) ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರ ಕಿರಿಯ ಪುತ್ರ ಅನ್ವಯ್ ದ್ರಾವಿಡ್ (Anvay Dravid) ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಕೇವಲ 15 ವರ್ಷಗಳು ಆಗಿದ್ದರೂ ಅಂಡರ್-19 ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ.
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಜೊತೆ ಆಡಿ ಅಮೋಘವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿದ್ದು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ಅಬ್ಬರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅಂಡರ್- 19 ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧದ ಭಾರತದ ಅಂಡರ್- 19 ತಂಡ ಆಡಲಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಬಿಸಿಸಿಐ ಭಾರತದ ಅಂಡರ್ 19 ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯ ಹೆಸರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬಿಸಿಸಿಐ ನಿಯಮವಾಗಿದೆ.
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಅಂಡರ್- 19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಆಡಿ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಸಿಸಿಐ ನಿಯಮ 2016ರ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಆದರೂ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಅಂಡರ್- 19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಈಗ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಅರ್ಹತೆ ಇದ್ದರೂ ಅಂಡರ್- 19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೇನಿದ್ದರೂ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಹಿರಿಯರ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
2016ಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್, ಸಂದೀಪ್ ಶರ್ಮಾ, ವಿಜಯ್ ಜೋಲ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಆಟಗಾರರು ಬಹು ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದರು. ಬಿಸಿಸಿಐ ನಿಯಮ 2016 ರಿಂದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ 2018ರಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್- 19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡುವ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಅದರಂತೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೂ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಲೇ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಿಂದಲೂ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18, 21 ಮತ್ತು 23 ರಂದು ಮೂರು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು ರಾಜ್ಕೋಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಗುಜರಾತ್ನ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27-30 ರಿಂದ ರಾಜ್ಕೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5-8 ರಿಂದ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಬಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಮಲ್ಟಿ ಡೇ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. 50 ಓವರ್ಗಳ ತಂಡವನ್ನು ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಲಕ್ಷ್ಯ ರಾಯ್ಚಂದಾನಿ ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಯಶ್ವರ್ಧನ್ ಚೌಹಾಣ್ ಉಪನಾಯಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಶ್ವರ್ಧನ್ ಚೌಹಾಣ್ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಲೆಗ್ಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿರಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾಯ್ಚಂದಾನಿ ವೈಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿರಲಿದ್ದಾರೆ.
🚨 News 🚨
India U19 squad for Australia U19 Men’s Tour of India announced.
The tour consists of three One-Day matches and two Multi-Day fixtures.
Venues 🏟️: Rajkot and Ahmedabad
More Details ▶️ https://t.co/o2pF8bj3RJ
#INDU19vAUSU19 pic.twitter.com/Ud0tvcqaBe
— BCCI (@BCCI) August 27, 2026