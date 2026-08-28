Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Sports
  • /15 ವರ್ಷ ಆದ್ರು ಈ ಸಲ U19 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಆಡಲ್ಲ.. ಸೆಹ್ವಾಗ್‌, ದ್ರಾವಿಡ್‌ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್‌!

15 ವರ್ಷ ಆದ್ರು ಈ ಸಲ U19 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಆಡಲ್ಲ.. ಸೆಹ್ವಾಗ್‌, ದ್ರಾವಿಡ್‌ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್‌!

ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ಅಬ್ಬರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದು ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Written ByBhimappa
Published: Aug 28, 2026, 04:20 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 04:20 PM IST
15 ವರ್ಷ ಆದ್ರು ಈ ಸಲ U19 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಆಡಲ್ಲ.. ಸೆಹ್ವಾಗ್‌, ದ್ರಾವಿಡ್‌ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್‌!

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
₹22,000 ಕೋಟಿ ಸಾಲದ ಆರೋಪ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ : ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ
2
3
4
5