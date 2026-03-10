T20 World Cup 2026: ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ (ಮಾರ್ಚ್ 8) ನಡೆದ 2026ರ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನ 96 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಟ್ರೋಫಿ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದಾಖಲೆಗಳು ಮೂಡಿಬಂದವು. ಭಾರತ ತಂಡವು ಸತತ 2 ಮತ್ತು 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಅನೇಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಿಗ್ಗಜರು ಈ ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಪೈಕಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕರಾದ ಎಂ.ಎಸ್.ಧೋನಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಮೂಲಕ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದರು.
VIP ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ರೋಹಿತ್-ಧೊನಿಯನ್ನ ಕಂಡು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಖುಷಿಪಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ರನ್ ಮಷಿನ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಗೈರಾಗಿದ್ದರು. ಇದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಬೇಸರ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಅನೇಕ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಾಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಹ್ಲಿ ಬರದಿರಲು ಕಾರಣವೇನು? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೋಹಿತ್-ಧೊನಿಯವರಂತೆ ಕೊಹ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದು ಅನೇಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಹ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಬರದಿರಲು ಅಸಲಿ ಕಾರಣವೇನು? ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತರ...
ಕೊಹ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಬರದಿರಲು ಕಾರಣವೇನು?
ಧೋನಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದರೂ, ರೋಹಿತ್ ಮತ್ತು ಕೊಹ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಏಕದಿನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಧೋನಿ-ರೋಹಿತ್ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಕೊಹ್ಲಿ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯು ಅನೇಕರಿಗೆ ಗೊಂದಲಮಯವಾಗಿಯೇ ಇತ್ತು. ಮಹತ್ವದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ಸಾವಿರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನೆಂದು ಅವರವರೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಯಕನಾಗಿ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ: ಎಂ.ಎಸ್.ಧೋನಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಮಾಜಿ ನಾಯಕರಾಗಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು. 2007ರಲ್ಲಿ ಧೋನಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧದ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಗೆದ್ದರೆ, ರೋಹಿತ್ 2024ರಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅಂದು ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೊಹ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅವರು ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ: ಕೊಹ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳಿಲ್ಲವಾದರೂ, T20 ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಸದ್ಯ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದರ್ಶವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಕೊಹ್ಲಿಯೇ ಮಾತನಾಡಿ, ʼನಾನು ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನ ಆಡುತ್ತೇನೆ. ನಂತರ ನನ್ನ ಆಟವನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲʼವೆಂದಿದ್ದರು.
ʼನಾನು ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೇನೆ. ಆ ನಂತರ ನನ್ನ ಆಟವನ್ನ ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಆಟವಾಡುವಷ್ಟು ದಿನ ನನ್ನ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಆಟ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲʼ ಅಂತಾ ಕೊಹ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಟಿ20ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಕೊಹ್ಲಿ ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ, ಮಕ್ಕಳು, ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಹ್ಲಿ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಿಸದಿದ್ದರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗ ಕುಳಿತು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.