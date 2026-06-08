Rishabh Pant: ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಹೊಡೆದ ಪ್ರಬಲ ಶಾಟ್ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರುತ್ತಿದ್ದ ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗೆ ತಗುಲಿ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ವೀಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಹೊಡೆದ ಪ್ರಬಲ ಶಾಟ್ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರುತ್ತಿದ್ದ ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗೆ ತಗುಲಿ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ವೀಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವೀಡಿಯೊ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂ. ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಕ್ಲಿಪ್ಗಳನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಧಿಕೃತ ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಸಾರ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಪಂದ್ಯದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಅಂತಹದ್ದೇನೂ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೃಢಪಟ್ಟಿತು. ಪಂತ್ ತಮ್ಮ ಟ್ರೇಡ್ಮಾರ್ಕ್ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು ನಿಜ, ಆದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಡ್ರೋನ್ಗೆ ತಗುಲಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಕ್ಲಿಪ್ ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ (AI) ರಚಿಸಿದ ನಕಲಿ ವೀಡಿಯೊವಾಗಿದೆ. ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಬೌಲರ್ ಬಿಳಿ ಚೆಂಡಿನಿಂದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಬಿಳಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಟಿ 20 ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ, ಕೆಂಪು ಚೆಂಡನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಈ ತರ್ಕ ಮಾತ್ರ ವೈರಲ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಕಲಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುವ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಸಿಐ ಸುರಕ್ಷತಾ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಸ್ಪೈಡರ್ ಕ್ಯಾಮ್ಗಳು ಅಥವಾ ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಚೆಂಡಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಎತ್ತರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರಲು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಹೊಡೆದ ಚೆಂಡುಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಡ್ರೋನ್ ಅಪಘಾತದ ವದಂತಿಯು ಕೇವಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು, 121 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 6 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 3 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ 81 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಅವರನ್ನು ಹಶ್ಮತುಲ್ಲಾ ಶಾಹಿದಿ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು, ಅವರು ಮಿಡ್-ಆಫ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಟ್ ಹೊಡೆದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮೂಲಕ, ಪಂತ್ ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಮತ್ತು ಸೈಯದ್ ಕಿರ್ಮಾನಿ ಅವರಂತಹ ದಂತಕಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಕೆಟ್ಕೀಪರ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.