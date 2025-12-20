English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • 2026 ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಿಂದ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಹೊರಗಿಟ್ಟಿದ್ದೇಕೆ?

2026 ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಿಂದ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಹೊರಗಿಟ್ಟಿದ್ದೇಕೆ?

ಇಬ್ಬರು ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಯಾಗಿತ್ತು, ಈ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್ ಆಯ್ಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗಿಡಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಅಗರ್ಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Dec 20, 2025, 04:30 PM IST
  • ಈಗ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ
  • ಈಗ ಇಬ್ಬರು ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಯಾಗಿತ್ತು
  • ಈ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್ ಆಯ್ಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗಿಡಬೇಕಾಯಿತು

2026 ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಿಂದ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಹೊರಗಿಟ್ಟಿದ್ದೇಕೆ?

ನವದೆಹಲಿ: 2026 ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಗಾಗಿ ಈಗ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.ಈಗ ಅಚ್ಚರಿ ಎನ್ನುವಂತೆ ಉಪನಾಯಕ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ.

ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಫಾರ್ಮ್ ನಿಂದಾಗಿಯೇ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಕೈ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಇದೆ ವೇಳೆ ಈಗ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿರುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್ 'ಶುಬ್ಮನ್ ಅವರ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು, ಕಳೆದ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲೂ ನಾವು ವಿಭಿನ್ನ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ತಂಡವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈಗ ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕಿಂತ ತಂಡದ ಸಮತೋಲನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವೇಳೆಯೇ ಪಾಕ್ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತ..!

ಈಗ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.ಈಗ ಇಬ್ಬರು ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಯಾಗಿತ್ತು, ಈ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್ ಆಯ್ಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗಿಡಬೇಕಾಯಿತು.ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.ನಿಮ್ಮ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕೀಪರ್ ಇರುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದೆ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ 'ಇದು ಅವರ ಫಾರ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಕೇವಲ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ, ನಮಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೀಪರ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರು. ಇದು ಅವರ ಫಾರ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ; ಗಿಲ್ ಅದ್ಭುತ ಆಟಗಾರ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಮಗೆ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು.ಆದ್ದರಿಂದ, ಬಹು ಕಾಂಬಿನೇಶನ್ ಹೊಂದಲು ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ಈ ತಂಡವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ.ಗಿಲ್ ಅವರ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದುಬೈ, ಯುಎಇ ನಂತಹ ಮರುಭೂಮಿ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಭಾರೀ ಮಳೆ ಸುರಿಯಲು ಕಾರಣವೇನು?

ಭಾರತದ ತಂಡ:

ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ (ನಾಯಕ), ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ಶಿವಂ ದುಬೆ, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ (ಉಪನಾಯಕ), ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ, ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್, ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್.

