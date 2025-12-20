ಮುಂಬರುವ ಮಹತ್ವದ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ 15 ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (ಬಿಸಿಸಿಐ) ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಗಿಲ್ರನ್ನ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗಿಟ್ರೆ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಯಂಗ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್, ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾರನ್ನ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ.
ಯಂಗ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾರನ್ನು ಟೀಮ್ನಿಂದ ಹೊರಗಿಟ್ಟಿರುವುದರ ಕುರಿತು ಬಿಸಿಸಿಐನ ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ಕೆಗಾರ ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಫೆಬ್ರುವರಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಟಿ20 ವರ್ಲ್ಡ್ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಒಂದೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಹಾಗೂ ಇಶನ್ ಕಿಶನ್ರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಟಿ20 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಜಿತೇಶ್ ಉತ್ತಮ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಅವರು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಿನೀಶರ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಅಗಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಓಪನರ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಟಗಾರರು ಬೇಕಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಉತ್ತಮ ಫಿನೀಶರ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್. ಇದರಿಂದ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗಿಟ್ಟ ಬಗ್ಗೆಯು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ಗಾಗಿ ಗಿಲ್ರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ಅವರು ಗಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇನ್ನಷ್ಟು ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ 15 ಆಟಗಾರರು
ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ (ನಾಯಕ), ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್, ಇಶನ್ ಕಿಶನ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ಶಿವಂ ದುಬೆ, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ (ಉಪನಾಯಕ), ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್, ಜಸ್ಪ್ರಿತ್ ಬೂಮ್ರಾ, ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣ, ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್, ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ವಾಸಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್.
