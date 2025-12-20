English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • RCB ಯಂಗ್‌ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌.. T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್‌ ನೀಡಲೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ?

RCB ಯಂಗ್‌ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌.. T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್‌ ನೀಡಲೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ?

ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಯುವ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ಜಿತೇಶ್‌ ಶರ್ಮಾ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್‌ ನೀಡಿದರೂ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್‌ ನೀಡಿಲ್ಲ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Dec 20, 2025, 04:47 PM IST
  • ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಡಿದ್ದ ಜತೇಶ್‌ ಶರ್ಮಾ
  • ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್‌ಕಪ್‌ ಆಡಲಿರುವ ತಂಡ
  • ಜಿತೇಶ್‌ ಶರ್ಮಾ ಕುರಿತು ಅಜಿತ್‌ ಅಗರ್ಕರ್‌ ಏನು ಹೇಳಿದರು..?

Trending Photos

ಆಶಸ್ ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಂತಕಥೆ ಡಾನ್ ಬ್ರಾಡ್ಮನ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಿದ ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್..!
camera icon5
Australia vs England 3rd Ashes Test
ಆಶಸ್ ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಂತಕಥೆ ಡಾನ್ ಬ್ರಾಡ್ಮನ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಿದ ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್..!
ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿಶಿಣ! ಈ ರೀತಿ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆಂದೂ ಬೆಳ್ಳಗಾಗಲ್ಲ..
camera icon7
White Hair
ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿಶಿಣ! ಈ ರೀತಿ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆಂದೂ ಬೆಳ್ಳಗಾಗಲ್ಲ..
ಇವೇ ನೋಡಿ ವಿಶ್ವದ ಟಾಪ್ 10 ಬುದ್ಧಿವಂತ ದೇಶಗಳು! ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon10
IQ
ಇವೇ ನೋಡಿ ವಿಶ್ವದ ಟಾಪ್ 10 ಬುದ್ಧಿವಂತ ದೇಶಗಳು! ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
ಮಂಗಳ ಬುಧನಿಂದ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಾಭಯೋಗ.. ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇವರ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲು... ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಸೌಭಾಗ್ಯ
camera icon6
Budh Mangal Yuti
ಮಂಗಳ ಬುಧನಿಂದ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಾಭಯೋಗ.. ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇವರ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲು... ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಸೌಭಾಗ್ಯ
RCB ಯಂಗ್‌ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌.. T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್‌ ನೀಡಲೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ?
File Photo

ಮುಂಬರುವ ಮಹತ್ವದ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ 15 ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (ಬಿಸಿಸಿಐ) ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಗಿಲ್‌ರನ್ನ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗಿಟ್ರೆ, ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಯಂಗ್‌ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌, ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಜಿತೇಶ್‌ ಶರ್ಮಾರನ್ನ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಯಂಗ್‌ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ಜಿತೇಶ್‌ ಶರ್ಮಾರನ್ನು ಟೀಮ್‌ನಿಂದ ಹೊರಗಿಟ್ಟಿರುವುದರ ಕುರಿತು ಬಿಸಿಸಿಐನ ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ಕೆಗಾರ ಅಜಿತ್‌ ಅಗರ್ಕರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಫೆಬ್ರುವರಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಟಿ20 ವರ್ಲ್ಡ್‌ಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಟಾಪ್‌ ಆರ್ಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಒಂದೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ ಹಾಗೂ ಇಶನ್‌ ಕಿಶನ್‌ರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಟಿ20 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಜಿತೇಶ್‌ ಉತ್ತಮ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್‌ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಅವರು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಿನೀಶರ್‌ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ಅಗಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಓಪನರ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಟಗಾರರು ಬೇಕಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಜಿತೇಶ್‌ ಶರ್ಮಾ ಉತ್ತಮ ಫಿನೀಶರ್‌ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌. ಇದರಿಂದ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಜಿತ್‌ ಅಗರ್ಕರ್‌ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

ಶುಭ್‌ಮನ್‌ ಗಿಲ್‌ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗಿಟ್ಟ ಬಗ್ಗೆಯು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಟಾಪ್‌ ಆರ್ಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌ಗಾಗಿ ಗಿಲ್‌ರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ಅವರು ಗಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇನ್ನಷ್ಟು ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.    

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌ ಹೆಸರು ಅನೌನ್ಸ್‌.. ಸೂರ್ಯ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌, ಗಿಲ್‌ಗೆ ಶಾಕ್‌, ಕಿಶನ್‌ಗೆ ಲಕ್!‌

T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ 15 ಆಟಗಾರರು

ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ (ನಾಯಕ), ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌, ಇಶನ್‌ ಕಿಶನ್ (ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್)‌, ತಿಲಕ್‌ ವರ್ಮಾ, ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ, ಶಿವಂ ದುಬೆ, ಅಕ್ಷರ್‌ ಪಟೇಲ್‌ (ಉಪನಾಯಕ), ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್‌, ಜಸ್‌ಪ್ರಿತ್‌ ಬೂಮ್ರಾ, ಹರ್ಷಿತ್‌ ರಾಣ, ಅರ್ಷದೀಪ್‌ ಸಿಂಗ್‌, ಕುಲ್‌ದೀಪ್‌ ಯಾದವ್‌, ವರುಣ್‌ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ವಾಸಿಂಗ್ಟನ್‌ ಸುಂದರ್‌.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಹೊಡೆದ ಬಿಗ್‌ ಶಾಟ್‌, ಕ್ಯಾಮೆರಾಮ್ಯಾನ್‌ಗೆ ಬಿದ್ದ ಬಾಲ್‌.. ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಏನ್‌ ಮಾಡಿದ್ರು?

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Wicketkeeper Jitesh SharmaIndia SquadJitesh SharmaT20 World Cup 2026BCCI

Trending News